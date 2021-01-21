Байден вернул США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату

Одним из первых своих указов новый президент США вернул страну во Всемирную организацию здравоохранения. В июле прошлого года Трамп отказался от сотрудничества с ВОЗ, обвиняя ее в лоббировании интересов Китая и сокрытии истинных масштабов распространения коронавируса COVID-19.

Также Байден подписал еще один указ – о возвращении в Парижское соглашение по климату. Выход из него также пришелся на период президентства Трампа, напоминает РИА Новости. Возвращение США в климатическое соглашение было одним из пунктов, на котором строилась избирательная кампания Байдена. Спецсоветником по климату назначен бывший глава госдепа Джон Керри, который в свое время активно участвовал в разработке Парижского соглашения.

Еще одним указом Байден блокировал строительство трубопровода Keystone XL, прокладку которого активно поддерживал его предшественник Трамп. Трубопровод связывал нефтяные вышки Канады с американскими заводами. Против его строительства выступал Барак Обама.