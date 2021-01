I'll be back: Трамп раньше Байдена получил свою минуту славы

Трамп 20 января 2021 года раньше Байдена получил свои минуты славы. Даже в последний день на посту 45-й президент США не спешил на вертолет, которому пришлось около получаса ждать его на лужайке. Позже журналисты узнали, что перед отъездом Трамп написал Байдену записку. Свою речь уже на военной базе в Мэриленде теперь уже бывший президент читал без записок. Он снова назвал работу своего кабинета выдающейся, сравнив себя со спортсменом, и пообещал еще вернуться.

Сбор то ли гостей, то ли провожающих Дональд Трамп назначил на 8 утра. Чтобы создать на обширном летном поле авиабазы Эндрюс эффект толпы, каждый из приглашенных мог взять с собой пятерых. Трамп первый за более чем 150 лет американский президент, кто не пошел на инаугурацию своего сменщика.

С первыми лучами солнца из Белого дома вынесли несколько последних коробок. Дональд Трамп с Меланьей, которых уже ждал вертолет, появились чуть позже. Четыре года они пользовались и этим воздушным мостом, соединяющим резиденцию с американской авиабазой, и всеми привилегиями, которые положены президентской чете.

"Это была огромная честь, честь всей моей жизни! Я служил прекраснейшим людям, жил в лучшем доме на свете, я называю его (Белый дом) домом, ‑ подчеркнул Трамп в свое прощальной речи. ‑ За эти 4 года мы многого добились. Мы любим американский народ. Я хочу сказать: до свидания, надеюсь, что ненадолго, и что скоро мы увидимся с вами вновь. Большое спасибо!"

На авиабазе Эндрюс в эти минуты уже играла песня группы Journey. Название в переводе означает "поездка" или "путешествие". Символично для того, кто весь день на чемоданах. Композицию "Не переставай верить" (Don't stop believin), в которой поется про городского мальчика, что сел на полуночный поезд, заглушил звук вертолетных винтов.

Сразу после приземления ‑ 21 салютный оружейный залп. Трамп настаивал, чтобы в церемонии его проводов присутствовали и воинские почести.

В толпе, что собралась его проводить, не было известных республиканцев, отношения с которым у Трампа вконец разладились. Митч Макконнелл из сената и Кевин Маккарти из палаты представителей проводят утро в церкви с Джо Байденом. Не приехал попрощаться и вице-президент Майк Пенс. Но Трамп обращался и не к ним.

"Мы также сократили налоги, мы провели налоговую реформу, крупнейшую в истории нашей страны. Надеюсь, они (администрация Байдена) не поднимут вам налоги! Но если поднимут, помните, я вас предупреждал", ‑ решил забросить удочку, чтобы его не забывали, бывший с 2017 года по 20 января 2021 года президентом США Дональд Трамп.

Дал Трамп пару слов сказать и Меланье.

"Для меня было большой честью служить вам в качестве первой леди! Спасибо за вашу любовь и поддержку. Я буду думать и молиться о вас! Храни Господь вас, ваши семьи и нашу прекрасную нацию!", – с мягким славянским акцентом произнесла первая леди.

"Вы ‑ великолепные люди! Мы живем в великой стране! Для меня было величайшей честью быть вашим президентом", – произнес Трамп и замолчал.

– Спасибо, Трамп! Спасибо, Трамп! – стала скандировать толпа.

"Я всегда буду бороться за вас! Я буду смотреть и слушать. И могу сказать, что будущее этой страны выглядит многообещающе. Я желаю новой администрации удачи и успеха", – продолжил свою речь Трамп.

78-летнему Байдену, с которым так и не встретился в Белом доме, Трамп все-таки оставил записку. Слушая прощальную речь отца всплакнули сыновья Трампа ‑ Эрик и Дональд-младший. Под зазвучавшую YMCA, что сопровождала каждый трамповский митинг, американский президент спустился со сцены и обнял детей. К самолету с супругой оба прошли мимо почетного караула по красной ковровой дорожке.

Бело-голубой Boeing747, который Трамп все грозился перекрасить в более агрессивные цвет, оторвался от полосы под грустного Фрэнка Синатру около 9 утра.

Air Force One под My Way брал курс на Флориду, а у КПП авиабазы Эндрюс все еще стояли те, кто так и не попал внутрь. Но на Трампа за это они, конечно, не в обиде.

"Настоящие американцы ценят то, что он сделал для Америки, для экономики, для объединения людей, ‑ заявила Мэри, сторонница уходящего президента-республиканца у авиабазы. ‑ Просто посмотрите на цифры, что он сделал для экономики, сколько появилось рабочих мест. Сколько он сделал для чернокожих, для мексиканцев, для всех культурных слоев. Мы – единая страна. Никто не хочет быть выше другого. Трамп очень помог рабочему классу, среднему классу".

Со всеми остальными американцами Трамп попрощался заранее записанным телевыступлением. В нем снова, в какой уже раз, осудил атаку на Капитолий.

"Я заканчиваю свой срок на посту 45-го президента США. Я стою перед вами, искренне горжусь тем, чего мы достигли вместе, ‑ обратился Трамп к нации. ‑ Мы сделали то, что пришли сделать, и еще намного больше. На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей".

Снова делать Америку великой Трамп может попробовать уже с собственной партией. С республиканцами он вдрызг разругался. По данным Wall Street Journal, создание собственного политического проекта уходящий президент США со сторонниками уже обсуждал. Вероятное название ‑ Патриотическая партия.

"Третьи партии обычно не получают достаточной поддержки, чтобы играть важную роль в национальных выборах. Любые попытки создать новую партию, скорее всего, столкнутся с интенсивным сопротивлением со стороны представителей республиканской партии, которых раздражала бы мысль о том, что Трамп лишается поддержки кандидатов от республиканской партии", – считают комментаторы издания.

Никуда не денется и сопротивления интернет-платформ. YouTube приготовил Трампу прощальный подарок: продлил ограничения против его канала еще минимум на неделю.

"В свете опасений в связи с сохраняющейся возможностью насилия, на канал Дональда Трампа нельзя будет загружать новые видео или вести с него прямые трансляции в течение еще минимум семи дней, ‑ заявили в видео-сервисе. ‑ Как мы сообщали ранее, комментарии к видео с канала будут по-прежнему отключены на неопределенное время".

Но сопротивляться и воевать с вашингтонским болотом Трамп решил до последнего. Накануне распорядился рассекретить часть документов по слежке ФБР за его штабом во времена Обамы.

"Я решил, что эти материалы должны быть рассекречены в максимально возможной степени", – пояснил Трамп.

Против рассекречивания материалов операции под кодовым названием "Ураган перекрестного огня" выступало ФБР. Бюро внедрило в штаб Трампа информатора. Та слежка, основанная на абсолютно ложных подозрениях о связи будущего американского президента с Москвой, переросла в настоящую охоту на ведьм. Для многих из трамповского окружения, например, для Майка Флинна, Пола Манафорта, Джорджа Пападопулоса и Картера Пейджа все закончилось уголовным преследованием. Спасло их только президентское помилование.

Сейчас поступают новости о новых помилованиях от уходящего президента Трампа. В последний день пребывания в должности Трамп помиловал 73 человека. И смягчил наказание еще 70.

Либеральные СМИ и оппоненты Трампа список не одобрили. Ведь помимо относительно нейтральных фигур, вроде рэперов Кодака Блэка и Лила Уэйна, что попался за незаконное хранение золотого пистолета и героина, президентское прощение заслужили политконсультант Пол Эриксон, состоявший в романтических отношениях с Марией Бутиной (его приговорили к семи годам тюрьмы за финансовые махинации), а также предприниматель Эллиотт Бройди, которого обвиняли в незаконном лоббизме на сумму в 6 миллионов долларов.

"Похоже, мы опять наблюдаем то же самое. Если ты знаешь президента США или ты его помощник, или ты помогал президенту США, ‑ перечислил все возможности бывший прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, ‑ то у тебя будет от этого выгода. Это величайший подарок, который можно получить от действующего президента".

Ни Эдварда Сноудена, ни Джулиана Ассанжа Трамп не помиловал. Справедливости ради, не помиловал и самого себя.

Президент не собирается утверждать помилования в отношении самого себя и членов своей семьи, а также в отношении своего личного адвоката Руди Джулиани.

Самая противоречивая фигура в списке ‑ бывший трамповский стратег Стив Бэннон. Его называют главным автором победы Трампа на выборах 2016 года.

Помилование Бэннона выглядит удивительным: когда Бэннон был подчиненным Трампа в Белом доме, у них произошла серьезная ссора из-за цитаты Бэннона в его книге. Он оскорбил Джареда Кушнера, мужа дочери Трампа Иванки. После этого Бэнном долгое время был в немилости у Трампа. Но теперь президент решил, что видит в бывшем помощнике кого-то похожего на себя, Трамп взглянул на помилование через призму жертвы.

Дочь Трампа Иванка с его зятем Джаредом Кушнером также покидают Вашингтон. Во Флориде они за 31 миллион долларов купили участок недалеко от Майами на небольшом острове Бискейн, который называют бункером миллионеров. До Мар-а-Лаго, где находится трамповская резиденция, оттуда около часа езды. В зимнем Белом доме, как называл Мар-а-Лаго 45-й президент США, он встретил окончание своего президентства.