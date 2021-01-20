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Выборы президента США 3 минуты назад

20 января 2021 17:32

Трамп оставил Байдену записку и похвалил себя


EPA

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп оставил своему преемнику Джозефу Байдену записку. Ее содержание пока остается неизвестным.

Как сообщает CNN, оставлять записку сменщику на посту главы государства — это давняя традиция. Послание может храниться в верхнем ящике рабочего стола в Овальном кабинете.

Дональд Трамп также выступил с речью в Мэриленде. Он обратился к сторонникам на авиабазе "Эндрюс", куда отправился после вылета из Белого дома.

Трамп считает, что администрации новоизбранного президента Джозефа Байдена будет сопутствовать успех. В этом Дональд видит и свои заслуги, поскольку при нем была заложена благотворная основа для будущего.

Американский лидер в свой последний день на посту президента обратил внимание на то, что при нем США заняли такое положение, в котором никогда не находились. Этому даже не помешала пандемия коронавируса.

Дональд Трамп поблагодарил своих сторонников и жителей Вашингтона, а также тех, с кем сумел добиться чудесных результатов, сообщает ТАСС. Он отметил, что они еще скоро увидятся.

В среду, 20 января, состоится инаугурация Джо Байдена. Дональд Трамп отказался присутствовать на торжественной церемонии.

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