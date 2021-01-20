Трамп оставил Байдену записку и похвалил себя

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп оставил своему преемнику Джозефу Байдену записку. Ее содержание пока остается неизвестным.

Как сообщает CNN, оставлять записку сменщику на посту главы государства — это давняя традиция. Послание может храниться в верхнем ящике рабочего стола в Овальном кабинете.

Дональд Трамп также выступил с речью в Мэриленде. Он обратился к сторонникам на авиабазе "Эндрюс", куда отправился после вылета из Белого дома.

Трамп считает, что администрации новоизбранного президента Джозефа Байдена будет сопутствовать успех. В этом Дональд видит и свои заслуги, поскольку при нем была заложена благотворная основа для будущего.

Американский лидер в свой последний день на посту президента обратил внимание на то, что при нем США заняли такое положение, в котором никогда не находились. Этому даже не помешала пандемия коронавируса.

Дональд Трамп поблагодарил своих сторонников и жителей Вашингтона, а также тех, с кем сумел добиться чудесных результатов, сообщает ТАСС. Он отметил, что они еще скоро увидятся.

В среду, 20 января, состоится инаугурация Джо Байдена. Дональд Трамп отказался присутствовать на торжественной церемонии.