Трамп пожелал успехов администрации Байдена

В своей прощальной речи действующий президент США Дональд Трамп признал приход администрации Джозефа Байдена, пожелав ей успехов. "Я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей", – подчеркнул он. Отрывки их речи Трампа распространил Белый дом.

Свое пребывание на посту президента США Дональд Трамп назвал успешным. При этом он заявил, что основанное им политическое движение только начинается. Кроме того, покидающий свой пост глава американской администрации признался, что гордится тем, что он стал первым за последние десятилетия президентом, который не начал ни одной войны, но при этом мобилизовал мир для противостояния Китаю, как никогда прежде.

Также в своей прощальной речи Дональд Трам еще раз осудил штурм Капитолия своими сторонниками.