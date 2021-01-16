Полиция знала о штурме Капитолия заранее

Полиция Капитолия знала о возможной атаке на здание за несколько дней до инцидента. Правоохранители в своем докладе сообщили, что "отчаяние и разочарование" могут подтолкнуть сторонников действующего президента Дональда Трампа к нападению на конгресс.

Как удалось выяснить газете Washigton Post, отделение ФБР в Виргинии за день до беспорядков также сообщило о планах неких "экстремистов" начать "войну" в Вашингтоне.

6 января 2021 года толпа ворвалась в Капитолий. В схватках между полицией и сторонниками Трампа погибли пять человек.