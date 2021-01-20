Дональд Трамп простился со всеми регалиями, кроме ядерного чемоданчика

Прощание Дональда Трампа с президентством проходит в немноголюдной и семейной обстановке. Как рассказал в эфире программы "60 минут" шеф нью-йоркского бюро ВГТРК Валентин Богданов, вертолет с 45 президентом США встречали немногочисленные сторонники и военнослужащие базы Эндрюс. Дональд Трамп произнес перед ними свое прощальное слово, в котором еще раз подчеркнул, что за его президентский срок страна не была втянута ни в один военный конфликт.

Трамп поблагодарил страну, семью и отдельно жену Меланию за помощь и поддержку и пожелал новой администрации успехов в управлении страной. Под зажигательную музыку он проследовал на борт номер один в свой, возможно последний в качестве президента, полет в свое поместье во Флориде.

Валентин Богданов отметил, что, попрощавшись со всеми символами президентской власти, Дональд Трамп так и не передал своему преемнику ядерный чемоданчик. Эта процедура проводится во время инаугурации, в которой Трамп участвовать отказался. Джо Байден на торжественной церемонии получит дубликат ядерной кнопки, а коды к пускам ракет переактивируют в момент принятия Джо Байденом присяги.