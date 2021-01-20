Дональд Трамп не стал лично передавать страну на руки Джо Байдену

Последним действием Дональда Трампа в качестве президента США станет визит на базу Эндрюс. Как рассказал в эфире программы "60 минут" шеф бюро ВГТРК в Вашингтоне Денис Давыдов, предполагается, что в заключительной речи перед военнослужащими 45 президент США еще раз подчеркнет, что является единственным за десятки лет президентом, который не развязал ни одной войны и не втянул США ни в один новый вооруженный конфликт.

За одно утро Дональд Трамп нарушил сразу несколько традиций: он отказался принять участие в инаугурации, формально еще являясь президентом не пригласил перед инаугурацией своего преемника на утренний кофе, а Мелания Трамп не провела экскурсию по апартаментам Белого дома для супруги нового президента Джилл.

Сам Байден в день инаугурации провел ночь в гостевой президентской резиденции, где обычно останавливаются первые лица, прибывшие в США с визитом.

Джо Байдена, как отметил Денис Давыдов, ожидает весьма насыщенный день: после утренней молитвы он прибудет на инаугурацию. Торжественное мероприятие откроет гимн США, его исполнит Леди Гага. Затем примут присягу вначале вице-президент Камала Харрис, а уже после нее сам Джо Байден.

По завершении вступительной президентской речи, в которой Байден обозначит планы и перспективы страны, он направится в здание Конгресса, где подпишет назначения новых членов своей администрации.

Перед тем, как войти в Белый дом в качестве полноправного хозяина, Джо Байден вместе с бывшими президентами США Бушем и Обамой возложит цветы погибшим американским солдатам на Арлингтонском кладбище. "Таков будет долгий путь 46 президента США Джо Байдена к должности, к которой он шел всю свою долгую жизнь и получил только с третьей попытки",- подытожил Денис Давыдов.