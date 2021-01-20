Вместо Трампа на инаугурацию Байдена пришел Пенс

На инаугурацию Джо Байдена пришел слагающий с себя полномочия вице-президент США Майк Пенс. Гости церемонии встретили его появление аплодисментами. Сам Дональд Трамп не стал передавать полномочия Байдену лично, он покинул Белый дом и на зеленом президентском вертолете с авиабазы Эндрюс отправился в свою флоридскую резиденцию. Последний раз уходящий президент пропустил инаугурацию следующего президента США в 1869 году.

В верхнем ящике рабочего стола в Овальном кабинете Трамп оставил личную записку для Джо Байдена. Последнее, что сделал Трамп до истечения своих полномочий, помиловал 73 американцев. Среди помилованных и его бывший советник Стивен Бэннон.

Ночь перед инаугурацией 78-летний Джо Байден провел в президентской резиденции, где обычно останавливаются прибывающие в Вашингтон главы других государств. Церемонию вступления в должность Байдена телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru транслируют в прямом эфире.

Встреченный на церемонии аплодисментами Пенс их вполне заслужил: Трамп добивался, чтобы Пенс оспорил результаты выборов в конгрессе, но Пенс уклонился от этого, посчитав, что не обладает для этого достаточными полномочиями. А после штурма Капитолия сторонниками Трампа, Пенс ответил отказом на обращение конгресса, требовавшего отстранить 45-го президента США от власти. Пенс также, как и Трамп, оставил записку своей сменщице – 56-летней Камале Харрис. Также поступила Меланья Трамп, оставив короткую приветственную записку" будущей первой леди Джилл Байден.

Известно, что свою инаугурационную речь на Капитолийском холме, которая последует за вступлением в должность вице-президента Камалы Харрис, Байден посвятит пандемии коронавируса и единству нации.