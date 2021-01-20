Он улетел, но обещал вернуться: Трамп покинул Белый дом

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп покинул Белый дом. Он не стал дожидаться инаугурации Джозефа Байдена, которая состоится в среду, 20 января.

Как сообщают американские СМИ, Трамп направляется в штат Мэриленд, где у него пройдет последнее мероприятия на посту главы государства. После он отправится во Флориду, где располагается его резиденция.

В последний день своего президентства Трамп объявил о помиловании 73 человек. В их числе его бывший советник Стивен Бэннон.

Что касается Джо Байдена, то он провел ночь перед инаугурацией в президентской резиденции. Там обычно останавливаются первые лица, прибывшие в Америку с визитом.