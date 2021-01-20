Дональд Трамп помиловал 73 человек, в том числе Стивена Бэннона

Дональд Трамп сегодня, как ожидалось, объявил о помиловании 73 человек, а также о смягчении наказания еще для 70-ти.

Среди тех, кого коснется помилование, его бывший советник – Стивен Бэннон, а также Пол Эриксон, связанный с делом Марии Бутиной. Также будут помилованы два рэпера, осужденные за хранение и незаконное приобретение оружия.

Бэннон был одним из ключевых членов предвыборного штаба Трампа, а позднее занял пост главного стратега в президентской администрации. Однако вскоре отношения с Трампом ухудшились и Бэннон ушел из Белого дома.

Летом 2020 года Бэннон был арестован по подозрению в мошенничестве. Полиция считает, что Бэннон с сообщниками обманывали участников акции "Мы строим стену".

При этом, сообщает ТАСС, Трамп не стал объявлять о превентивном помиловании ни себя, ни членов своей семьи.

Многие высказывали предположения, что Трамп может помиловать Джулиана Ассанжа или даже Эдварда Сноудена, но этого не произошло.