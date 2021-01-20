Дональд Трамп покидает свой пост

До инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена остаются считанные часы – церемония начнется в полдень по времени Вашингтона.

Новый президент с супругой уже прилетел туда на частном самолете – правительственный борт им не предоставили, сообщает телеканал "Россия 24".

Тем временем, Дональд Трамп по-прежнему не изъявил желания появиться на инаугурации – он покинет столицу за четыре часа до церемонии.

В последний день президентства Трампа видеохостинг Youtube еще на неделю запретил ему загружать на платформу ролики и прямые эфиры. Напоследок соперники еще активнее обвиняют главу Белого дома во всех проблемах США, даже снова заговорив о сговоре с Москвой.

В целом перед вступлением Джо Байдена в должность антироссийская риторика в Соединенных Штатах серьезно усилилась. Будущая администрация уже намеревается ужесточить санкции в отношении Москвы. Дональд Трамп комментировать это не стал. В своем прощальном обращении к американцам он вообще ни разу не упомянул Байдена, лишь заявив, что сегодня передаст власть новой администрации.

"Я сражался за тебя, Америка! И хочу, чтобы ты знала: движение, которое я начал, только начинается. И не важно, что сегодня я готовлюсь передать власть новой администрации. Мы будем молиться за ее успех. Пусть она обеспечивает безопасность и процветание США. Мои наилучшие пожелания! Удачи! Она пригодится", – подчеркнул покидающий свой пост глава Белого дома.

Дональд Трамп также снова заявил, что осуждает нападение на Капитолий, которое произошло 6 января. По его словам, насилию не может быть оправдания. Большую часть своего прощального послания 45-й президент США посвятил собственным достижениям на этом посту. В частности, он похвалил себя за то, каких успехов добился для страны как внутри нее, так и за рубежом.

Дональд Трамп – единственный президент США, которому было предъявлено два импичмента, и четвертый в истории Соединенных Штатов, который не пойдет на инаугурацию преемника – остальные трое так поступили еще в XIX веке.

При Трампе резко вырос военный бюджет США: в 2013-м году он составлял полмиллиарда долларов, затем президент Барак Обама стал его наращивать, а Трамп довел до рекордных 700 миллиардов в 2020.

Себе в заслугу покидающий свой пост президент ставит то, что стал единственным за долгое время главой США, который не начал ни одной войны, если не считать, конечно, экономическую.

Администрация Трампа ввела рекордное количество санкций: с 2017 года почти 4 тысячи, то есть, по три в день. Досталось всем, в том числе, и союзникам Соединенных Штатов. А еще из-за споров с демократами о стене на границе с Мексикой произошел рекордный по длительности шатдаун – все государственные учреждения США не работали 35 дней.

В то же время, при Трампе рекордными темпами росла экономика: до 2020 года в среднем на 2,5 процента в год. Но из-за пандемии коронавируса последовало и рекордное с 1947 года падение. А еще при Трампе США вышли из огромного количества международных соглашений, в том числе, из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу, соглашения о Транстихоокеанском партнерстве и Парижского соглашения по климату, а также Всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, что нанесло большой вред системе международной безопасности.