Америка накануне инаугурации: последние новости из США

Репетицию инаугурации Байдена прервала эвакуация — сработавшая сирена испугала гостей и организаторов, а по громкоговорителям посоветовали держаться подальше от окон и дверей. Оказалось, что виноваты бездомные — загорелась одна из палаток для ночевки под автомобильным мостом. Тем не менее некоторые американские СМИ сами поспешили подогреть ситуацию и стали "твитить" о нападении трампистов. Из-за кого еще в преддверии инаугурации в США все на нервах?

Свежее видео захвата Капитолия, опубликованное редакцией The New Yorker с двухнедельной паузой, когда страсти вроде бы поулеглись, запустило в США новую волну обсуждения и осуждения, как их назвал Байден, внутренних террористов. Видно, насколько неумелы люди, которых теперь объявили чуть ли не врагами государства. Становится понятно, насколько наивны мотивы их действий, за которые многим теперь грозит по двадцать лет тюрьмы.

В американских СМИ делают упор на то, что некоторые из проникших в Капитолий рылись в бумагах сенаторов. По слухам, будто бы и ноутбук Пелоси украли. Уже появилась очевидная и удобная версия — 22-летняя санитарка из Пенсильвании по фамилии Уильмс якобы хотела продать информацию русским. Впрочем, ФБР пока только проверяет информацию от осведомителя — фактов кражи ноутбука Пелоси нет. О пропаже никто из ее окружения вообще не заявлял. Искали же протестующие, прежде всего, подтверждений своей теории заговора против Трампа.

Трамп все последнее время не появляется на публике. Находится где-то в Белом доме, пока его обитатели пакуют вещи — до выселения нужно успеть вывезти сотни коробок. Наследие Трампа в цифрах представляют различные социологические службы. По опросам, большинство американцев уверены, что Трамп несет хотя бы частичную ответственность за захват Капитолия. При этом 65 процентов не верят в теорию, что Байден был избран незаконно, однако почти четверть американцев (23 процента) уверены, что голоса были украдены. Очевиден раскол по партийному признаку: 75 процентов республиканцев полагают, что американская избирательная система не отражает волю народа.

Самая печальная персональная статистика для Трампа — он покидает Белый дом с рекордно низким рейтингом — около 30 процентов. Хотя, по словам вице-президента Пенса, который сыграл неоднозначную роль в последние дни этой администрации, американцам есть за что благодарить Дональда Трампа.

"Я с гордостью сообщаю, что нашей администрации осталось всего несколько дней. Это первая администрация за десятилетия, которая не втянула Америку в новую войну, мир через силу".

Этот же неоднозначный принцип — мир через силу — в США сейчас вовсю применяют на собственных гражданах. Вашингтон напоминает Багдад времен оккупации с официальным делением на "зеленую" и "красную" зоны безопасности и десятками тысяч военных с боевым оружием.

Усиление на земле, в воздухе и на воде — реку Потомак усиленно патрулируют катера береговой охраны. В оперативном штабе вашингтонской полиции, где и так многолюдно, в день инаугурации будут находиться агенты секретной службы и ФБР.

"Мы задействуем все возможные ресурсы, весь наш департамент. За 31 год службы это самые жесткие меры безопасности в Вашингтоне, что я видел", — отметил исполняющий обязанности начальника полиции Вашингтона Роберт Конти.

Под стать столице и другие штаты. В их собственных "капитолиях", больших и поменьше, напоминающих здание Конгресса США и не очень, тоже усиление — полиция, национальная гвардия, вереницы армейских Humvee и бронированных тяжелых грузовиков. Демократию круглосуточно и в усиленном режиме охраняют пеший и конный. Дополняют картину вооруженные протестующие, которые пришли с винтовками на перевес.

От количества оружия рябит в глазах, но ощущение близкой и неминуемой угрозы лишь нарастает. ФБР проверяет уже самих проверяющих — нацгвердейцев, которые стоят на блокпостах вокруг Капитолия. По данным Daily Beast, после беспорядков в Конгрессе задержан резервист сухопутных войск США с допуском к секретной информации. Сообщается, что он является сторонником идей превосходства белой расы. Всех командиров, чтобы они были начеку, еще раз предупредил министр сухопутных войск Райан Маккарти.

В таких условиях Трамп намерен объявить о помиловании сразу ста человек, при этом себя и детей, как сообщается, в этот список все же включать он не собирается. При этом демократы настаивают на продолжении преследования Трампа в рамках второго импичмента.