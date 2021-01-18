Лавров рассказал о странностях на выборах в США

В ходе ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подверг критике проведение голосования на выборах президента США. Он напомнил, что бюллетени насильственно рассылались избирателям по почте, а соцсети агитировали исключительно за одного кандидата.

По словам Лаврова, социальные сети способствовали формированию общественного мнения и у себя, и в мире "в одни ворота"​​​.

Министр отметил, что при рассылке девяносто пяти миллионов бюллетеней, которая велась несколько недель, две трети из них оказались заполнены, передает телеканал "Россия 24".

"Уже само это мероприятие по насильственному распространению бюллетеней не вписывалось в американские избирательные нормативы. Когда больше 40% голосов за обоих кандидатов были голосами по почте – это достаточно серьезно", – сказал Лавров.

Политик подчеркнул, что все эти процессы были одобрены и соцсетями, и людьми, выступавших с жесточайшей критикой нашего голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"Голосование "на пеньках" бледнеет по сравнению с тем, что сделали с механизмом голосования в США", – отметил министр.