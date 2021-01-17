США: хроники большой "чистки" и возвращение куратора Майдана

Хроники большой "чистки". Словосочетание "враг народа" пока еще не звучит в американских эфирах, но оно легко читается между строк телесуфлеров ведущих и репликах тех, кто сопровождает падение Трампа бурными и продолжительными аплодисментами: "Пока Дональд Трамп занимает свою должность и имеет возможность снова легально баллотироваться на новый срок, он подвергает нашу страну опасности".

По всей видимости, даже через телевизионный экран. Стоило забаненному в соцсетях Трампу впервые появится перед телекамерами, как либеральные телеканалы в прямом эфире закрыли ему рот.

"Если вы прочтете мою речь, многие люди ее проанализировали и пришли к выводу, что она абсолютно приемлема. А если послушаете, что говорили другие политики, насчет ужасающих событий в Портленде, Сиэтле, то поймете: вот где настоящая проблема", – заявил Трамп. На этих словах в студии MSNBC нажали на цензурную кнопку: "Мы прерываем наш эфир, так как президент, как он часто делает, отошел от истины".

В Twitter заставить замолчать американского президента оказалось еще легче. 88 миллионов подписчиков больше не смогут ретвитнуть или лайкнуть ни одного его сообщения. Цифровая смерть Трампа без права обжалования приговора.

"Техногиганты совершили большую ошибку, это очень плохо для страны – создает много проблем и опасностей. Большая ошибка, нельзя было так поступать, ведь каждый подобный шаг вызывает противодействие. Я никогда не видел столько злости, как сегодня, и это ужасно", – возмущен Трамп.

Twitter и Facebook изгнание Трампа со своих платформ уже встало в круглую сумму – 51 миллиард долларов обе соцсети совокупно потеряли за несколько биржевых сессий с момента нашумевшего бана. Но риск и Марк Цукерберг из Facebook, и Джек Дорси из Twitter, видимо, считают оправданными. Расталкивая всех локтями, они сами рвутся в первые ряды цифровых экспроприаторов.

"Сейчас мы сосредоточены на одном аккаунте, однако охват будет значительно больше, чем только один аккаунт, и продолжаться это будет намного дольше, чем один день. Не думаю, что все закончится в ближайшее время", – сказал Дорси.

Считается, что видео с онлайн-летучки в Twitter не предназначалось для посторонних глаз или ушей. Основателю платформы Project Veritas Джеймсу О'Кифу, который давно выводит на чистую воду двуличных начальников американских либеральных СМИ, ролик переслал сотрудник сети микроблогов. Но, может, не просто так переслал? Может, от имени и по поручению напомнил о скором будущем?

"Заткнуть рот Дональду Трампу было только началом. угадайте, кто следующий? Вы, конечно. Дело не в Дональде Трампе. Дело в том, чтобы контролировать вас и страну, которую вы считали своей. Навсегда", – считает Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox News.

И вот уже эта цифровая контрреволюция готовится пожирать своих детей. В свой звездный час, что наступил после штурма Капитолия, радикальная конгрессмен Александрия Окасио-Кортес предлагает Марку Цукербергу вспомнить, сколько его компания заработала на Трампе и его сторонниках: "Марк Цукерберг и Facebook несут частичную ответственность за события среды, точка. Я давно спрашивала его конкретно о предвыборной дезинформации в Facebook и о сторонниках превосходства белых, которых платформа якобы отслеживала через свои ресурсы, но он не ответил".

Окасио-Кортес ждет от Цукерберга и ему подобных системного подхода: "Создание комиссии уже обсуждается, но она, скорее, направлена на расследования, а не на поиск правды и примирения. Нам предстоит понять, как приструнить нашу медиасреду, чтобы они не изрыгали сплошную дезинформацию". В общем, в США сейчас то ли 1937-й, то ли 1984-й.

Часть идей Окасио-Кортес, кстати, уже воплотились в жизнь. Могла ли представить бывшая бармен из Бронкса, что будет управлять информационной политикой государства, но ненавидима ей консервативная сеть Parler фактически разгромлена. Чтобы не рыпался, ее основателю Джон Матце сразу припомнили жену из России. Фотографии Алины Мухутдиновой в майке с шутливой надписью "Поверьте, я русская шпионка выдают чуть ли не за ее явку с повинной. Теперь супруги, у которых растет маленький ребенок, вынуждены скрываться.

"Многих это решение напугало, а у других вызвало пятиминутку ненависти. Это отвратительно. Мне стали поступать угрозы жизни. Я не могу пойти сегодня домой. Это уже перебор. И речь идет не только о наших правах, они могут закрыть любую компанию стоимостью в миллиард в мгновение ока", – отметил Матце.

Но самое мрачное будущее нависло и над компанией Трампа. Среди тех, кто уже прекратил вести с ней дела, – Deutsche Bank и Signature Bank, который больше не обрабатывает платежи по кредитным картам для компании Трампа. В гольф-клубы, принадлежащих Трампу больше не будут проводить официальные соревнования. Впереди всех тут родной для президента США Нью-Йорк и его мэр демократ Билл Ди Блазио.

"Президент США направил толпу на Капитолий, где проходило законное заседание Конгресса. В свете этого уголовного поступка Нью-Йорк принял решение разорвать все отношения с компаниями Трампа. Больше никакого сотрудничества, а мы имеем право прервать его в одностороннем порядке, если совершено уголовное преступление. Так что до свидания, Трамп и его организации", – заявил Билл Ди Блазио.

"Прощай" придется сказать 18 миллионом долларов годового дохода. Столько принесли Трампу контракты на четыре объекта недвижимости в Нью-Йорке. Речь идет о поле для гольфа в Ferry Point в Бронксе, карусели в Центральном парке и двух катках там.

Wollman Rink – каток в Центральном парке не просто пример самого долгого сотрудничества Нью-Йорка с организацией Трамп. Это символ трамповского успеха. В 1986-м он взялся довести до ума городской долгострой. Закончил с опережением сроков и экономией бюджета. Трампу тогда было всего сорок. Через год прогремела его знаменитая Книга "Искусство заключать сделки". Теперь сделки с Трампом предпочитают разрывать.

В 1992-м на катке Wollman Rink сняли эпизод одного из самых нью-йоркских фильмах Голливуда – "Один дома-2". Трамповский каток в фильме пока присутствует, а вот его самого из другой знаменитой сцены, снятой в находящемся по соседству отеле Plaza, уже предложили вырезать. Идею поддержал второй участник эпизода актер Макколей Калкин, который, как и многие в Голливуде, Трампа ненавидит. Кем заменить, пока решают, а один из пользователей миллиардера в пальто решил просто замазать. Снова пахнуло 30-ми. Трамп ушел. Реплика осталась.

В людей-невидимок или в лишенцев, как говаривали в те же времена, когда затирали фотографии, то есть в тех, кто поражен в правах, предлагает превратить сотрудников отвечавших в трамповской администрации за связи с общественностью главный редактор журнала Forbes Рэндалл Лейн. От одного называния его статьи – "Расплата правдой: почему мы привлекаем к ответственности тех, кто солгал в защиту Трампа" – пахнет типографской краской передовиц, с которых призывали к расплате отщепенцев и предателей.

"Пусть деловой мир имеет в виду: наймете любого из перечисленных выше сказочников Трампа, и Forbes сочтет, что все, о чем говорит ваша компания или фирма, – ложь. Мы будем все тщательно изучать, перепроверять и расследовать с тем же скептицизмом, что и твиты Трампа. Хотите убедиться, что крупнейший в мире бренд деловых СМИ обращается к вам как к потенциальному источнику дезинформации? Тогда нанимайте", – пишет Forbes.

Но ужас охватывает даже пенсионеров. Чак Норрис узнал, что в толпе у Капитолия заметили человека, как две капли воды на него похожего. Знаменитый актер тут же бросился писать объяснительную: "Недавно я узнал, что во время беспорядков в Капитолии в Вашингтоне был двойник Чака Норриса. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места насилию любого рода. Я всегда придерживался и буду поддерживать закон и порядок".

Не щадят и детей. Топ-менеджер общественного телевидения PBS юрист Майкл Беллер еще до выборов рассуждал о том, что отпрысков республиканцев будут отправлять в лагеря для перевоспитания. Страшно подумать, что у этого человека в голове теперь. "Даже если Байден победит, мы придем к избирателям-республиканцам и будем изымать у них детей, отправлять их в спецлагеря для перевоспитания", – сказал Беллер.

Хелен Дьюк все сделала наоборот. На "перековку" за колючую проволоку эта 18-летняя девушка отправила свою маму-трампистку, которая 6 января была в Капитолии. Маме светит двадцать лет, денег на учебу нет, Павлик Морозов в юбке побирается в Интернете и раздает интервью.

Репрессии ждут членов Конгресса из числа тех, кто мог быть пособникам толпы. Есть информация, что некоторые республиканцы накануне штурма водили в Конгресс радикалов на разведку.

"Если в действительности выяснится, что члены Конгресса были сообщниками мятежников, если они содействовали совершению преступлений, то в этом случае должны быть предприняты и дальнейшие меры. Их нужно привлечь к суду", – читает Нэнси Пелоси, председатель Палаты представителей.

У сторонников Трампа горит под ногами земля, не скрыться им и в небе. Пилот American Airlines угрожал изменить маршрут самолета и высадить в Канзасе группу пассажиров, которые летели из Вашингтона.

"Сторонников Трампа из Аризоны, летящих рейсом из Вашингтона, чуть не высадили из самолета. Пилот сказал пассажирам следующее: "Замолчите или я вас выкину в Канзасе", – пишут СМИ.

Имена сторонников Трампа теперь пополняют списки тех, кому вообще нельзя подниматься на борт самолета. Появились такие после 11 сентября, но если 6 января, по мнению демократов, – это "11 сентября 2.0", то добро пожаловать.

Рано или поздно американцы, конечно, спросят, кто написал 100 000 доносов. Столько сигналов компетентным органам на друзей, знакомых и родственников послали граждане США за минувшую неделю. В расколотой стране спички достаточно, чтобы гнев вырвался наружу.

Украину порошенковских времен с ее активной декоммунизацией и поиском нелояльных за каждым столбом напоминает сейчас происходящее в Америке. Люди в мусорных баках, люди, облитые зеленкой, люди в списках сайта "Миротворец" с его бесконечным списком врагов – то, куда завела страну бацилла Майдана. Символично, что именно в эти дни в Госдеп сразу после инаугурации Байдена в качестве замгоссекретаря вернется куратор Майдана Виктория Нуланд.

Целоваться и обниматься нужно было в дежурном режиме. Западные эмиссары на площади вахту несли каждый день. Джон Маккейн с высоты птичьего полета снимал Майдан на айфон. Фотографии тут же выкладывал в Twitter. Twitter Маккейна за открытые призывы поменять власть в другой стране цифровой трибуны, конечно, не лишал, как сейчас лишил Трампа за требования навести порядок в своей.

Ударной силой выступали националисты, которые действовали намного жестче, чем те, кто 6 января двинул к Капитолию. Украинский "Беркут" действовал по тем же правилам, что американская полиция в Вашингтоне. Киевские милиционеры потеряли убитыми 19 человек. Госдеп про них ни сказал ни слова, фактически передоверив право на насилие толпе. Логично, что из вакуума воронки, в которую утянуло, может, и не слишком симпатичную, но абсолютно законную власть Януковича Партии регионов, назад полезли чудовища. Ровно так же случилось и с активистами BLM и "Антифа", чьей безнаказанностью, без сомнения, вдохновлялись те, кто шел на штурм Капитолия.

"Любой человек, который занимался освещением политического хаоса на руинах Советского Союза, мог увидеть в толпе, штурмовавшей вашингтонский Капитолий, подозрительно похожих персонажей, вплоть до дресс-кода и знамен, славящих, казалось бы, гиблое дело. Однако больше всего вашингтонские повстанцы на своих постсоветских коллег походили своей непоколебимой уверенностью в том, что, что бы ни говорил закон, правда на их стороне. Ведь кучка предателей из числа элиты отобрала у них то, что принадлежало им по праву, будь то страна, в которой они выросли, их экономическая и физическая безопасность или же просто их представление о том, как должно работать общество", – пишет The New York Times.

Грандиозной победой гражданского общества в 2014 году называл Майдан теперь уже бывший старший научный сотрудник Института Катона, уехавший на Запада и живущий в Вашингтоне, Андрей Илларионов. А еще рассуждал про "пятую колонну" на Украине, относя к ней пророссийских политиков. Теперь Илларионова самого переместили в такую колонну. Правда, в Америке.

"Я более не работаю в Институте Катона. Как сообщил мне вице-президент института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту "Поджог Рейхстага". Когда я был приглашен на работу в Институт Катона, на регулярно задаваемые вопросы, какова позиция института по тому или иному вопросу, ответ руководства всегда был одним и тем же: "У Института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. По любым вопросам есть не позиция института, есть разные позиции сотрудников института, на выражение которых они имеют полное право". Сейчас этот подход изменился", – сказал Илларионов.

Изменился ли подход – кстати – вопрос спорный. Просто до этого Илларионову не приходило в голову Америку критиковать. Но после событий 6 января, которые он посмел сравнивать с летними погромами и чередой "цветных" революций, когда толпы, которым благоволили Штаты, точно так же захватывали правительственные здания в Югославии, Грузии, Молдавии и Киргизии, рядом с именем с фотографией Илларионова на сайте появилось указание о том, что сотрудник он уже бывший. А американский Майдан Институт Катона, конечно, не поддерживает.

Не рассуждать, а рубануть шашкой с плеча предложил генерал в отставке Стэнли МакКристал: "Я наблюдал подобную динамику в эволюции "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Ираке, когда целое поколение разъяренной арабской молодежи с очень плохими перспективами следовало за сильным лидером, который обещал вернуть их в лучшее место. Он вел их к идеологии, которая оправдывала их же насилие. Сейчас это происходит в Америке".

Генерал, правда, забыл сообщить, что "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Ираке расцвела после того, как он и его сослуживцы демонтировали там светское государство и расправилось с законным главой государства Саддамом Хусейном. Демонтаж прежней Америки сейчас тоже идет полным ходом.

В 2003-м, когда американцы ударили по Багдаду, генерал Маккалистер оказался во главе объединенного командования специальных операций. Пыль несправедливых войн и хаос майданов он и такие, как он, принесли домой на собственных подошвах. Что же до сторонников Трампа, то по логике отставного генерала их теперь, видимо, должно ждать Гуантанамо.