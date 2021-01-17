Трампу хотят закрыть доступ к разведбрифингам

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф заявил, что действующему президенту Дональду Трампу нужно будет перекрыть доступ к разведбрифингам для бывших глав государств. Разведывательную информацию Трампу доверять нельзя, считает конгрессмен, участвовавший в провальной кампании по импичменту Трампа, передает SBC.

Трамп стал единственным президентом, которому дважды объявлялся импичмент. Так, 14 января ему объявила импичмент Палата представителей США. Конгрессмены проголосовали за отстранение Трампа, обвинив главу государства в подстрекательстве к мятежу и лишая его возможности баллотироваться на пост главы государства. Кроме того, демократы хотят пожизненно запретить ему посещать Капитолий после инаугурации избранного президента Джо Байдена.