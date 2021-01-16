Разблокированы аккаунты президента США в двух соцсетях

Facebook и Instagram в субботу разблокировали доступ к учетным записям президента США Дональда Трампа.

Как 7 января заявил основатель Facebook Марк Цукерберг, американскому лидеру закроют доступ в указанные соцсети за подстрекательство к мятежу против демократии. Цукерберг указал, что блокировка продлится до завершения мирной передачи власти​​​ избранному правительству.

Последние посты Трампа в Instagram и Facebook датированы 6 января, пишет РИА Новости.

Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram ограничили Трампу доступ к аккаунтам из-за призывов к сторонникам повлиять на решение Конгресса по итогам президентских выборов.

При штурме Капитолия 6 января погибли пять человек.