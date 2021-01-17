Политическая охота: США стали смахивать на "банановую республику"

Если говорить о самых стремительных процессах на планете, то, конечно, они идут в США. Страна перерождается с такой скоростью, что за динамикой можно следить чуть ли не ежеминутно. Человеческие судьбы рушат там стремительно, да еще без суда и следствия. Все происходит с цифровой скоростью и в цифровой среде. Сотрудников администрации Трампа новая власть требует люстрировать и не брать на работу хоть куда-либо. Таково наказание по революционному праву, которое захлестнуло Америку.

А как вам такая картинка? Капитолий – парламент США – выглядит, словно коридоры власти в некоей "банановой республике" после военного путча. Лежбище морских котиков с боевым оружием. Вот сегодняшний символ Америки. И это – парламент страны в канун инаугурации президента после честных выборов? Если выборы действительно были честными, то чего опасаться? Честные выборы предполагают и мирный транзит власти, ведь демократия – это согласие проигравших с общей верой в корректность голосования и подсчетов. Веры сейчас такой в Америке нет. Поэтому-то цвет хаки сегодня доминирует в главном здании "сияющего града на холме".

Добавьте к этому тотальную информационную "зачистку" несогласных в американских соцсетях и станет ясно, что процесс, которым рулят либералы, – это движение к полной диктатуре в стране, где случился силовой захват власти. Местные демократы, собственно, изначально и не скрывали, что валить Трампа будут любой ценой. Сказано – сделано.

С весны, все лето и осень демократы и их ударные отряды BLM и "Антифа" громили американские города, жгли полицейские участки, мародерствовали и убивали людей с целью посеять в государстве хаос и запугать трампистов. Картины этого неприкрытого насилия с постановкой на колени полицейских, нацгвардейцев и просто белых, включая случайных прохожих – с требованием каяться – заполняли телеэкраны мира. Памятники отцам-основателям США сбрасывали с постаментов и оскверняли, преследовали университетских профессоров и редакторов солидных газет, которые осмеливались усомниться в идущей вакханалии. При этом республиканцы и лично президент Трамп осуждали насилие, призывали погромщиков угомониться.

В ответ разъяренная толпа загнала и самого президента США в подземный бункер под Белым домом. И ничего. Никто их не преследовал после и не называл "внутренними террористами". Трамп же продолжал обращаться к губернаторам и мэрам-демократам навести порядок и хоть как-то укротить погромщиков, буквально уничтожавших города в и без того трудные ковидные времена. Так нет. Мол, как можно ограничивать демократическое право на протест?

Уличный беспредел раскрепостил презрение к закону и в ходе самих выборов. "Валить" Трампа и трампистов любой ценой уже означало снятие запретов на любые фальсификации – от мухлежа с голосованием по почте, когда подписи избирателей проверять необязательно до мертвых душ, о чем появились анекдоты: когда Билл узнал, что его родители голосовали за Байдена, он перестал посещать их могилы.

Суды тоже были подготовлены, чтобы отвергнуть иски о нарушениях. Любой ценой – так любой ценой. Цена – разрушение институтов американской прессы, свободы слова, разрушение веры в правосудие. Как вишенка на торте отказ Верховного суда США рассматривать по существу иск о фальсификациях на выборах, поданный прокурором Техаса при поддержке еще семнадцати штатов. Мол, не дело одних штатов совать нос в дела других. Тонко. Но что проигнорировал суд, еще мог поправить Конгресс.

И вот та самая историческая речь Трампа 6 января, где он призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы выразить несогласие с украденными выборами. Здесь важен текст. Трамп призывал к мирному протесту: "Мы пойдем к Капитолию, и я с вами. Мы пойдем и поддержим наших храбрых сенаторов, мужчин и женщин. Вернуть нашу страну слабостью не выйдет. Вы должны показать свою силу, вы должны быть сильными. Нам нужно потребовать, чтобы Конгресс поступил правильно и посчитал лишь голоса законных избирателей. Я знаю, что скоро все присутствующие пойдут маршем к Капитолию, чтобы мирно и патриотично потребовать, чтобы ваши голоса услышали".

Как слышим, Трамп говорил именно о мирном протесте и уж точно не призывал захватывать Капитолий. Не было этого. Но слова действующего президента сейчас злонамеренно истолкованы именно как призыв к насилию. Когда же возмущенная толпа протестующих все же вломилась в Капитолий, то всех собак повесили именно на Трампа, словно штурм состоялся именно по его приказу. Между тем видео тех минут дают основание думать, что толпу заводили и вели провокаторы. Для современных технологий управления толпой это элементарно.

Сейчас на участников того протеста объявлена в Штатах буквально охота. Каждого объявили "внутренним террористом", а тюремные сроки, что ожидают пойманных, – по 20 лет лишения свободы. Атмосфера такая, что американских Павликов Морозовых – детей – просят сдавать родителей, а жен – закладывать мужей. Этим людям уже запретили летать на самолетах, тот же запрет коснулся даже и нескольких конгрессменов-республиканцев. Трампистам закрывают банковские счета, избирательные фонды конгрессменов лишаются финансирования. Это – месть. "Не забудем, не простим" – вот лозунг, впрочем, столь знакомый нам и здесь, в России.

Ну, а в Америке сейчас уже настоящая травля. Несогласным просто-напросто затыкают рот. Заткнули рот Трампу, словно по мановению волшебной палочки, сервисы Тwitter, Google, Apple и Аmazon. Сервис, где активно общались консерваторы, Parler просто уничтожен. Без суда и следствия. Нет теперь такого сервиса в Сети. Тwitter и Facebook Трампу вроде бы дали послабление, но это потому, что к тому моменту уже потеряли в рыночной стоимости более 50 миллиардов долларов... Возврат, впрочем, ничего не меняет. Принцип "хочу караю, хочу милую" остается.

Мой коллега Такер Карлсон с телеканала Fox News описывает сложившееся положение так: "Какая дистанция существует между кампанией Байдена и компанией Google, самой мощной компанией в мире? Почти никакая. Такие публичные многонациональные компании, как Twitter и Google, могут делать все, что хотят, а хотят они стать ангажированными игроками. Они заставили замолчать Дональда Трампа, и они заставят замолчать вас, если вы отважитесь на инакомыслие, не сомневайтесь по этому поводу".

Кстати, это и урок для России. Все сети с серверами за пределами нашей страны в один прекрасный миг могут для нас погаснуть. И уже сейчас управляются они уж точно не в интересах России. Не случайно, наверное, что на нашей территории нет представительств Facebook, Twitter или YouTube. А весь русский контент цензурируется с Украины, из Польши и Прибалтики. Русскоязычных для этой работы находят именно в этих странах и среди русофобов. Отсюда и политика забанивания тех, кто им не нравится.

Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что новый режим распространит свою безоговорочную власть на каждого американца безо всякого сопротивления. К ним вернется и насилие, что они первыми запустили по стране с мая. Вернется к ним и импичмент. Об импичменте Байдену уже заговорили в Конгрессе.

"21 января я выдвину Джо Байдену импичмент. Американскому народу нужна надежда. Люди должны знать, что в Конгрессе есть республиканцы, готовые за них сражаться. И неважно, что мы в меньшинстве и что все шансы против нас. Мы должны привлечь людей к ответственности. Есть запись, где Джо Байден говорит, что он задержит помощь на миллиард долларов, пока не уладят вопрос с его сыном Хантером. И есть неправительственное расследование насчет ноутбука Хантера. Есть свидетельства, что он получал деньги от энергетических компаний Китая. Это серьезная угроза нашей стране, если президентом станет человек, за которым тянется такой шлейф злоупотреблений", – заявила Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии.

Понятно, что импичмент Байдену при нынешней однопартийной системе не пройдет, но поскольку республиканцы настойчиво будут говорить о коррупции в семье президента и украденных выборах, то президент Байден может превратиться в "хромую утку" с первого дня своего срока. Технология, использованная демократами против Трампа – навязывание тайных связей с Россией, – вернется теперь и к Байдену. С той лишь разницей, что вместо России будут Китай и Украина.