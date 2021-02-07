США: демократия – демократам, остальным – закон

Новая американская администрация формирует себя, вроде как заново формирует Америку и уже делает замах на формирование мира. Под себя. "Америка вернулась", – заявляет президент Байден в своей программной внешнеполитической речи и тут же угрожает. Угрожает России и Китаю. И вообще угрожает. Ничего другого из содержательного я лично в этой речи не услышал. Ну, разве что кроме слова "демократия", произнесенного, как показалось, тысячу раз.

Ковидных бунтов в американских тюрьмах еще не бывало, но все когда-нибудь случается впервые. В Сент-Луисе сто заключенных разнесли тамошний центра правосудия. Выбили окна, выкинули мебель, внутри развели огонь. Примчавшимся пожарным мешали тушить. Один из них получил травму в рукопашной.

Вспышку насилия вызвали запреты и ограничения. Тюремная администрация резко сократила количество посещений из-за COVID-19. Семь часов заключенных уговаривали вернуться в камеры, те в итоге согласились, но в происходящем внутри стеклянной башни, как в капле, отразились все те проблемы, с которым Америке не под силу справиться никаким переговорами, кто бы ни находится у ее руля.

Камера выхватывает лица людей в желтых робах, что прячут их под масками и косынками. Белых практически нет. Что при Трампе, что при Байдене мужчины-афроамериканцы составляют и, видимо, и дальше будут составлять основу тюремного населения США. И это, а не разделение страны на республиканцев и демократов есть самый верный признак раскола в обществе, которое пронизано неравенством.

Никуда не делась и пандемия. 5077 скончавшихся от коронавируса за 24 часа. На минувшей неделе установлен новый суточной антирекорд. Никак не удается договориться и о пакете экономической помощи. План спасения Америки от коронакризиса на 1,9 триллиона долларов не устроил байденовских оппонентов. В общем, внутри страны есть чем заняться, но не в Минюст, не в Минфин или в Министерство здравоохранения отправляется 46-й президент США первым делом. Байден поехал в Госдеп.

В какие времена так хочет вернуться Байден, выступавший на фоне остановившихся бронзовых часов, которые вместо трех дня показывали начало двенадцатого? Не в те ли, когда еще сенатор Байден был молод, а двуполярный мир был разделен на сферы интересов между СССР и США? А может, во времена его вице-президентства, когда так легко было вмешиваться в дела Украины, Ливии или Сирии? У Байдена с этим и сейчас запросто.

"Мы будем более эффективны в отношении России, когда будем работать в коалиции с партнерами-единомышленниками. Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний – это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества. Навального избрали целью за то, что он выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий", – заявил Байден.

Но Байден не в Киеве, где утром пригрозишь – к вечеру уберут генпрокурора. Длинный информационный бюллетень на сайте Госдепартамента теперь и по-русски обещает американским дипломатам славные времена, сообщая и о защите прав ЛГБТ по всему миру и о том, что Америка примет в этом году 125 000 мигрантов, что почти в десяти раз больше, чем было при Трампе. Нет в бюллетене только про то, как справиться с Россией. Даже в Белом доме признают: США с их санкциями и угрозами такая задача не по зубам.

"Остановит ли это Путина от того, чтобы делать то, что нам не нравится? Конечно, нет. Но считаем ли мы, что мы сможем занять более твердую и эффективную позицию в отношении российской агрессии и плохого поведения", – сказал советник президента Америки по национальной безопасности Джейк Салливан.

Примерно так же считают и предшественники, которые, рассчитывают превратиться в преемников, как Майк Помпео, который подготовил себе плацдарм в консервативном в Институте Хадсона для возможного рывка к президентству в 2024-м.

Газета The New York Times назвала Помпео худшим госсекретарем за всю американскую историю. Мол, он разрушил репутацию Госдепа. Поспорить можно, в конце концов что считать репутацией, но это при Помпео США раскачали и частично разрушили систему международной безопасности. Вышли из Договора об открытом небе, ДРСМД и чуть не обнулили СНВ-3. Ключевое для системы мировой стратегической безопасности соглашение (особенно важное в условиях, когда в Вашингтоне явно нацелились на новую холодную войну) удалось переподписать на флажке. Продлили на пять лет договор от 2010 года, что пришел на смену СНВ-1. С нашей стороны согласованием соглашения занимался нынешний российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. С американской- заместитель госсекретаря Роуз Эйлин Геттемюллер.

"Большое событие и очень важное. Потому что теперь у нас будет возможность еще подумать, еще поговорить, что нужно дальше, какие новые переговоры, какие новые достижения в этой области. И это очень важная совместная работа. И, конечно, трудная работа. Я считаю, что, может быть, понадобятся 3-4 года, чтобы достичь новых соглашений. Конечно, угроза ядерного оружия всегда велика. Поэтому уже 60 лет, которые мы совместно работаем вместе в этой области", – полчеркивает Роуз Эйлин Геттемюллер.

После ухода из Госдепа с 2016-го по 2019 годы Геттемюллер была заместителем генсека НАТО, где продление СНВ-3 также поддержали. Конечно, чистая прагматика, но сильные эмоции в критических ситуациях часто бывают помехой.

"Как сказал президент Байден, нам, американцы, нам надо подумать, какие у нас интересы с Россией. И первый приоритет для нас – это наши интересы и как улучшить наши интересы. А для России – то же самое. Так что нам надо найти какую-нибудь совместную территорию. Она может быть в области, как мы боремся с пандемией", – считает Роуз Эйлин Геттемюллер.

Роуз Геттемюллер – человек старой закалки. И мы ей за это благодарны. Ведь даже такое интервью российскому телевидению для многих ее более молодых коллег в США – полное табу. Поговоришь – и занесут в личное дело. Началось при Трампе, продолжится, видимо, и при Байдене. Вопрос о том, почему на брифингах в Белом доме нет российских СМИ, застает Джен Псаки врасплох. Впрочем, это ее нормальное состояние, и в нем она снова пребывает все чаще.

Все, как в старые времена работы Псаки в Госдепе. Что ни день, то новый ляп.

- Принял ли президент решение о сохранении наших космических войск?

- Это самолет сегодняшнего дня! Интересный вопрос, я с удовольствием уточню у нашего контактного лица от Space Force. Правда, я не знаю, кто это, но выясню и уточню, есть ли у нас какие-то решения, – ответила Псаки.

В космических войсках (их создали при Трампе) обиделись. В Конгрессе призвали Псаки извиниться, но не те сейчас времена. Нужно будет, доберутся и до Пентагона. Комплекс вины за штурм Капитолия у американских силовиков культивируют либеральные телеканалы.

37-летний Джозеф Биггс – ветеран и один из лидеров праворадикальной группировки "Гордые парни", страницы которого банили в социальных сетях. Таких, как Биггс, теперь обвиняют в нападении на Конституцию, которую они поклялись защищать. По данным CNN, 21 задержанный после событий 6 января являлся действующими или бывшими военнослужащими США, включая целого кавалера Пурпурного сердца и многих ветеранов войн во Вьетнаме, Афганистане и Ираке.

"Мы стали свидетелями идеологической воинственности, которая существует среди военных. Необходимо приложить большие усилия, чтобы бороться с этим, так как это антидемократическое движение и угроза нашей безопасности внутри наших Вооруженных сил", – считает Майкл Герман, эксперт, бывший сотрудник ФБР.

Если приходят за военными, то на что надеяться рядовым гражданам? По следам штурма Капитолия открыты 400 уголовных дел. 182 человека арестованы. Рэйчел Пауэлл – одинокая мать восьмерых детей – сдалась сама, когда узнала, что ей грозит уголовное дело. 6 января она была в Вашингтоне. Ее видели в здании Конгресса с мегафоном в руках.

Организатором штурма с недавних пор называют и давнего трамповского соратника Роджера Стону. Конгресс в рамках процедуры импичмента Трампа заинтересовался одним видео, на котором утром в день жестокого мятежа можно видеть Роджера Стоуна, помилованного президентом, рядом с мужчинами в военной экипировке, двое из которых – с нашивками "Хранители клятвы"..

"Хранители клятвы" – одна из крупнейших ультраправых антиправительственных группировок в США. Стоун при этом клянется, что ничего общего у него с ними нет. В день штурма из отеля он сразу поехал в аэропорт. Поверят ли? Один раз Стоун уже угодил в жернова – по дутым обвинениям в сговоре с Россией, но Трамп помиловал. Сейчас "шьют" новое дело, а Трампа в Белом доме больше нет.

Нынешние творцы новейшей американской истории торопятся успеть, пока они на коне. Ведь тех, кто штурмовал Капитолий, трудно будет отправить за решетку без того, чтобы не обвинить Трампа. Каждый из тех, кого привлекают к суду, скажет, что слушался действующего на тот момент президента.

"Люди спрашивают, зачем нужен импичмент, когда Трамп уже не у власти? В чем проблема? Проблема в том, что необходимо зафиксировать прецедент. Президент США не может призывать своих избирателей свергать власть, которую он клялся поддерживать", – заявил бывший претендент на пост главы Белого дома от Демократической партии США Берни Сандерс.

Процесс в Сенате начнется 9 феврале. Самого Трампа в Конгрессе точно не будет, шансов на успех у демократов – ноль. Однопартийцы за него не по-прежнему горой, но десять республиканцев все же дрогнули и проголосовали за импичмент в нижней палате. Вернувшись домой, они оправдываются перед избирателями. А в штате Вайоминг однопартийцы проголосовали за отставку Лиз Чейни. Дочери вице-президента при Буше-младшем не простили поддержку импичмента Трампа.

Но сколько ни подтягивай партийную дисциплину, а распоряжаются в Конгрессе больше не республиканцы. В Палате представителей они сейчас требуют оштрафовать Нэнси Пелоси – за то, что на входе она не прошла через рамку металлодетектора. Сумму в 5000 долларов в качестве штрафа предложила сама Пелоси. Она же после штурма Капитолия придумала поставить рамки. Но ввести правила и соблюдать их – вещи разные. Демократия – демократам. Всем остальным – закон.