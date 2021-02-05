"Америка возвращается": Байден представил новые цели внешней политики

Не выполнять указ Трампа, увеличить американский контингент в Ираке и "заставить Россию платить" – Байден в свойственной ему манере представил новые цели внешней политики США. При этом назвать Москву главным врагом США он так и не решился. Да и по поводу "заставить платить" у Байдена пока выходит не очень – заставить республиканцев-конгрессменов разрешить заплатить почти 2 триллиона долларов пострадавшим от безработицы согражданам он так и не смог. За дело взялась Пелоси: протолкнула законопроект о финпомощи в Сенате за счет решающего голоса вице-президента Харрис.

Америка возвращается, возвращается и ее дипломатия, сказал Джо Байден в первых строках своего обращения к сотрудникам Госдепа. Те, конечно, оценили, что именно их ведомство новый президент США посетил вперед остальных. Пусть и со второй попытки – первой помешал снегопад. Настоящей оттепели в мировых делах Байден тоже не обещает. При нем, скорее, все будет по-прежнему – около ноля.

"Мы должны ставить дипломатию на первое место и помнить об этом при общении с нашими противниками и конкурентами, чтобы отстаивать таким образом собственные интересы. Вот почему США и Россия согласились продлить на 5 лет договор СНВ. В то же время я ясно дал понять президенту Путину в манере, которая очень отличалась от моего предшественника, что дни, когда США сдавались перед лицом агрессивных действий России, остались в прошлом", – заявил Джо Байден, президент США.

Трампа в Госдепартаменте не любили, не давал развернуться. Внешняя политика – традиционная вотчина демократов, и Байден, который еще и возглавлял сенатский комитет по международным делам, для многих тут свой. Подкупает американских карьерных дипломатов и желание нового главы Белого дома полагаться на союзников, и отсутствие комплексов в том, что касается вмешательства во внутренние дела других стран – у Байдена с этим запросто.

"Наши действия в отношении России будут более эффективными, когда мы станем работать в коалиции с партнерами-единомышленниками. Политически мотивированный арест Алексея Навального и российские попытки подавить свободу самовыражения и мирных собраний – это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества. Навальный должен быть освобожден немедленно и без каких-либо условий!" – уверен Джо Байден, президент США.

И стилистика, и тон обрекают затею на провал. Байден ведь не в Киеве, где пригрозишь, и к вечеру уберут генпрокурора. Даже в Белом доме всерьез не очень-то рассчитывают на успех такой тактики.

"Остановит ли это Путина, и прекратить ли он действия, которые нам не нравятся? Конечно, нет! Но мы считаем, что сможем занять более жесткую и эффективную позицию в отношении российской агрессии и плохого поведения России", – объясняет Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности.

Хорошее поведение – это, наверное, переброска в Норвегию четырех стратегических бомбардировщиков B-1. Америка нацелились на Арктику, а также приостановила вывод американских военных из Германии. Трамп начал, но Байден дал Пентагону отбой. Минобороны США по поручению американского президента проведет ревизию своей военной мощи по всему миру.

И все-таки самое главное- это трезво оценивать реальность. Именно в таком ключе прошел первый телефонный разговор министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена. Обсуждали и стратегическую стабильность, и борьбу с коронавирусом, и ситуацию на Украине, в Сирии и Ливии. Новым словом на Ближнем востоке при Байдене должен стать и отказ Америки от поддержки войны в Йемене, где повстанцы-хуситы противостоят Эр-Рияду и его союзникам. Демократы в поставках оружия Саудовской Аравии винили Трампа, совершенно забывая о том, что зарабатывать на войне начал еще Обама. А вот Майк Помпео о том, как было при Обаме, не забыл.

- Президент Байден говорит "Америка вернулась". Я и не знал, что мы куда-то уходили. Что вы думаете об этом?

- Когда он сказал, что Америка возвращается, он, видимо, имел в виду, что снова собирается позволить Китаю обойти нас, уничтожив миллионы рабочих мест? Он имеет в виду, что мы снова рассматриваем террористов в Иране в качестве друзей? Я не думаю, что американский народ может позволить себе еще 8 лет внешней политики в стиле Барака Обамы, - ответил Майк Помпео, государственный секретарь США с 2018 года по 20 января 2021 года.

Помпео переадресовал Байдену и очередной выпад по поводу якобы вмешательства России в американские выборы. Мол, случилось это не при Трампе, а при том же Обаме и Байдене, который у него был вице-президентом. Четыре года демократы муссировали тему, чем еще больше раскололи американское общество.

Апофеозом раскола стал штурм Капитолия. События 6 января снова и снова прокручивают его участники. Вот конгрессмен-демократ Дин Филлипс просит прощения у коллег за то, что действовал слишком опрометчиво – без оглядки на цвет кожи.

"Сегодня я здесь для того, чтобы публично попросить прощения. Когда я понял, что являюсь легкой добычей в этом зале, я призвал своих коллег смешаться с группой республиканцев, чтобы участники штурма не тронули нас. Но я тут же понял, что для моих небелых коллег возможность "смешаться" таким образом была просто недоступна. Поэтому сегодня я здесь, чтобы сказать моим братьям и сестрам по всему миру: я прошу прощения. Ведь я никогда по-настоящему не понимал, что значит находиться в привилегированном положении", – заявил Дин Филлипс.

ФБР тем временем продолжает искать тех, кто 6 января с толпой ворвался в Капитолий. Открыли более 400 уголовных дел. Обыск провели и у некоей Рейчелл Пауэлл из Пенсильвании. На видео, сделанном в тот день, видно, что она через громкоговоритель раздавала команды. Спецслужбы подозревают, что Пауэлл была заранее знакома с планом здания, а значит, нападение было спланировано.

Агенты ФБР нагрянули домой к Пауэлл (матери восьмерых детей), но никого, кроме шокированных соседей, не застали.

- Это безумие, никогда бы не могли подумать, что она на такое способна.

А вот Джейкобу Ченсли затеряться было бы не так-то просто. Любителя шкур и рогов по прозвищу QAnon Shaman знает весь мир. Вот так он выглядит без своего боевого раскраса. В тюрьме Ченсли похудел, недавно его перевели в новое исправительное учреждение – в пригород Вашингтона Александрию, где имеется органическая еда, которую требует шаман. Кстати у ФБР с шаманом вышла смешная промашка. В официальные документы по его делу просочилась фотожаба. Если приглядеться, то за Ченсли внутри Капитолия висит не портрет девятого госсекретаря США Генри Клея, а фотография чернокожего бодибилдера.

Последствия штурма Капитолия дорого обошлись американским налогоплательщикам. 480 миллионов долларов стоила отправка в Вашингтон частей национальной гвардии. Ну, а для Дональда Трампа все закончилось импичментом в Палате представителей. На слушания по импичменту в Сенате, которые начнутся на следующей неделе, 45-й президент США, несмотря на требования демократов, не пойдет. О чем и сообщил через своих адвокатов.

Нападки на бывшего американского президента со стороны профессиональных политиков, причем с обоих флангов, лишь укрепили веру в него со стороны рядовых сторонников. По данным опроса издания The Hill, если бы сегодня Трамп позвал свой электорат уйти в раскол, то есть отмежеваться от партии и создать собственную, его бы поддержали 64 процента республиканцев и 15 процентов демократов.