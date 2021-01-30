Говоря о России, Псаки "потеряла смысл"

Президент США Джо Байден хочет ослабить ограничения на иммиграцию, сообщает СBS. Политик планирует подписать приказ об отмене приостановления выдачи некоторых иммиграционных и рабочих виз. Тем временем, американские СМИ обсуждают первые шаги Байдена в качестве главы государства.

Десять дней после инаугурации обживался Джо Байден в Белом доме, не покидая его пределы. Поцелуем в накинутом на плечи пальто как перед дальней дорогой провожала супруга первая леди Джилл Байден. Вертолет с позывным Marine One и президентом США на борту в воздухе не провел и получаса и приземлился у госпиталя ветеранов имени Уолтера Рида. Байден тут и раньше не раз бывал. "Ребята, вы, сделали очень много для моей семьи. Мой сын Бо после года в Ираке вернулся с глиобластомой (опухоль головного мозга) четвертой стадии. Вы достойно позаботились о нем в его последние дни. Когда-то и я провел здесь полгода с аневризмой головного мозга. С врачами все в порядке, но медсестры лучше. Понимаете, о чем я? В любом случае, здесь вы спасли мне жизнь", — сказал президент.

Бо Байден служил в Ираке в 2008 году. Через год Барак Обама пообещал закрыть тюрьму Гуантанамо, где находятся в том числе и захваченные в Ираке террористы Аль-Каиды (запрещена в России). Прошло 12 лет, Джо Байден теперь сам президент, но лагерь на базе ВМС США на Кубе по-прежнему функционирует. Более того, Пентагон вскоре собирается вакцинировать порядка 40 оставшихся там заключенных. На следующей неделе прививку от коронавируса, к примеру, получит вдохновитель терактов 11 сентября Халид Шейх Мохаммед – ранее миллионов американцев, что многих возмутило.

А вот тысячи стариков в Нью-Йорке до спасительной прививки не дожили. Как выяснилось из отчета прокурора этого штата, местные власти скрывали масштабы трагедии и искажали данные по количеству смертей в домах престарелых. Истинное их число составляет 12,7 тысячи, а не 8,5 тысячи как рапортовал губернатор Эндрю Куомо, провозгласивший себя чуть ли победителем эпидемии, о чем успел написать книгу. За ежедневные брифинги Куомо даже дали премию Эмми.

"Кому какое дело, что 33 умерли в больнице, а 28 умерли в доме престарелых. Они умерли, погибли. Число смертей в домах престарелых в Нью-Йорке ниже среднего по стране", — утверждал он.

Республиканцы припомнили Куомо его прошлогоднюю мартовскую директиву, которая предписывала домам престарелых принимать пациентов с COVID-19. Сейчас губернатора Нью-Йорка призывают уйти в отставку. Конгрессмен Стив Скализ дал Куомо время до 4 февраля, чтобы тот представил все факты. В своем Твиттере он написал: "Администрация Куомо занижает количество смертей от COVID в домах престарелых – может быть, на 50% и больше. В течение нескольких месяцев Куомо пытался обвинить всех остальных в смертях, вызванных его собственной политикой. Их можно было избежать. Теперь правда вышла наружу. Пора ему ответить за это прикрытие".

Больше всех обвиняли, конечно, Трампа. Сам бывший президент, похоже, наигрался в гольф и соскучился по политике. Он уже встретился с лидером республиканского меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти и обсудил как вернуть большинство на промежуточных выборах в 2022 году.

Новый пресс-секретарь президента США Джейн Псаки, говоря "о действиях России", опять потеряла мысль: "Сбор информации продолжается. И мы обсуждали ее здесь, командой, ответственной за нацбезопасность. Там и кибератаки на компанию SolarWinds, и отравление Алексея Навального. И... Ой, тут я потеряла смысл. Все это будет включать несколько шагов, несколько конкретных действий уже предпринято. По завершении президент США Джо Байден оставляет за собой право ответа мерами, которые он выберет, и в то время, которое он выберет".

Потерянную Псаки мысль подхватил Джейк Салливан. Советник президента США по нацбезопасности: "Что касается России, то подход президента Байдена к этим отношениям лишен иллюзий, жестко продуман, практичен. Они будут полны вызовов и сложны, поскольку Россия представляет собой угрозу по многим направлениям. Необходимы серьезные и основательные переговоры по всему спектру ядерных вызовов и угроз вне СНВ-3".

Впрочем, самый большой вызов нацбезопасности США, уверен Салливан, представляют внутренние американские проблемы. ФБР обещает 100 тысяч долларов за информацию о мужчине, который вечером 5 января заложил самодельные бомбы рядом со штаб-квартирами демократической и республиканской партии за сутки до штурма Капитолия. А один из самых ярких его участников — ценитель шкур и рогов Джейкоб Ченсли — вдруг собрался дать показания против Трампа в ходе сенатских слушаний по импичменту. По словам адвоката Ченсли, его клиент в экс-президенте разочаровался, поскольку почувствовал себя преданным.

Никто из демократов на предложение пока не клюнул, но сенатор-республиканец Линдси Грэм уже заклинает оппонентов от того, чтобы те соглашались на повторное появление "шамана" на Капитолийском холме. Мол если еще и этого позовут, то странный импичмент над уже не действующим президентом окончательно превратится в цирк.