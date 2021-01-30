Трамп наигрался в гольф и соскучился по политике

Дональд Трамп вновь дал о себе знать. Все-таки именно на его поддержку республиканцы рассчитывают на уже не таких далеких промежуточных выборах. Что в данном случае важно? Вновь явив себя, Трамп ограничивает тех республиканцев, кто собирался голосовать за его импичмент.

Десять дней после инаугурации обживался Джо Байден в Белом доме, не покидая его пределы. Поцелуем в накинутом на плечи пальто, как перед дальней дорогой, провожала супруга первая леди Джилл Байден.

Вертолет с позывным Marine One и президентом США на борту в воздухе не провел и получаса. Приземлился у госпиталя ветеранов имени Уолтера Рида. Байден тут и раньше не раз бывал.

"Ребята, вы сделали очень много для моей семьи. Мой сын Бо после года в Ираке вернулся с глиобластомой четвертой стадии. Вы достойно позаботились о нем в его последние дни", – вспомнил Байден.

Бо Байден служил в Ираке в 2008-м. Через год Барак Обама, у которого отец Бо был вице-президентом, пообещал закрыть тюрьму Гуантанамо, где находятся в том числе и захваченные в Ираке террористы "Аль-Каиды" (запрещена в РФ).

Двенадцать лет прошло, Байден теперь сам президент, но лагерь на базе ВМС США на Кубе по-прежнему функционирует. Более того, Пентагон вскоре собирается вакцинировать заключенных – там их около 40. Уже на следующей неделе прививку от ковида, к примеру, получит вдохновитель терактов 11 сентября Халид Шейха Мохаммеда.

А вот тысячи стариков в Нью-Йорке до спасительной прививки не дожили. Как выяснилось из отчета прокурора этого штата, местные власти скрывали масштабы трагедии и искажали данные по количеству смертей в домах престарелых. Губернатора Нью-Йорка призывают уйти в отставку.

И больше всех Эндрю Куомо в тандеме с его братом Крисом Куомо, который работает на CNN, обвиняли, конечно, Трампа. Ну, сам бывший президент, похоже, наигрался в гольф и соскучился по политике

В Уэст-Палм-Бич он встретился с лидером республиканского меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти. Обсуждали, как вернуть большинство на промежуточных выборах в 2022 году. В общем говоря, Республиканская партия в США многие по-прежнему подразумевают Трампа. И само собой, наоборот.

К Трампу, что называется, не липнет. Сколько ни пытались оппоненты привязать его, например, к России, не вышло. Теперь вот приходится продолжать самим. А это не всегда легко.

"Сбор информации продолжается. Там и кибератаки на компанию Solar Winds, и отравление Алексея Навального. Ой, тут я потеряла мысль. Все это будет включать несколько шагов, несколько конкретных действий уже предпринято. По завершении президент США Джо Байден оставляет за собой право ответа мерами, которые он выберет, и во время, которое он выберет", – заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

Потерянную Псаки мысль подхватил Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности.

"Что касается России, то подход президента Байдена к этим отношениям лишен иллюзий, жестко продуман, практичен. Они будут полны вызовов и сложны, поскольку Россия представляет собой угрозу по многим направлениям. Необходимы серьезные и основательные переговоры по всему спектру ядерных вызовов и угроз вне СНВ-3", – заявил Салливан.

Впрочем, самый большой вызов нацбезопасности США – уверен Салливан – представляют внутренние американские проблемы. ФБР обещает 100 000 долларов за информацию о мужчине, который вечером 5 января заложил самодельные бомбы рядом со штаб-квартирами Демократической и Республиканской партий.