Чем Байден успел отличиться от Трампа за два дня президентства

Американский сенат одобрил и утвердил первого в истории страны министра обороны-афроамериканца. Слушания его кандидатуры начались с небольшим опозданием — сенаторы решали более значимый вопрос: когда начнется импичмент Трампа? Однопартиец Трампа Макконнелл предложил вызвать теперь уже бывшего президента для дачи показаний 4 февраля, а спикер палаты представителей Пелоси форсировала, заявив, что резолюция об импичменте будет в сенате уже в понедельник, 25 января.

От национальной славы до позора — одна инаугурация. Пять тысяч нацгвардейцев, обеспечивавших безопасность вступления в должность Джо Байдена, после завершения торжеств были отправлены ночевать из Капитолия на парковку. Размещаться бойцам пришлось прямо на бетонном полу холодного гаража. Салют стоимостью в сотни тысяч долларов они не смогли увидеть даже на экранах телефонов — на парковке была плохая связь, присутствовала лишь одна электрическая розетка. Еще на несколько тысяч человек один туалет с двумя кабинками. Эмоции у нацгвардейцев через край.

— Вчера десятки сенаторов и конгрессменов жали нам руки и благодарили за службу, а через 24 часа мы стали не нужны и нас выселили в гараж. Есть ощущение, что нас чудовищно предали.

Узнав о произошедшем, возмутились губернаторы и потребовали своих резервистов обратно в свои штаты. В итоге полиция Капитолия принесла извинения и разрешила нацгвардейцам вернуться в Конгресс.

Вступивший в должность Байден тем временем продолжал подписывать указы, которые либо частично, либо полностью отменяют наследие ушедшего президента Трампа. Как и обещал, он утвердил общенациональную стратегию борьбы с COVID-19.

— Наша национальная стратегия — это комплекс, основанный на науке, а не на политике. Он основан на правде, а не на отрицании. Всем, кто летит в США из другой страны, необходимо будет пройти тестирование на коронавирус, прежде чем они сядут в самолет. Также для людей будет введен карантин.

На фоне коронавируса Вашингтон с приходом к власти демократов захватила и другая волна — увольнений в министерствах и ведомствах. Но главный инфекционист США Энтони Фаучи продемонстрировал к этому высокую резистентность. Сохранив пост и при Байдене, он рассказал, как непросто бывало при Трампе. Но совсем уж критиковать прежние подходы невозможно, ведь они основаны на советах тех же ученых. И основа нынешней стратегии Байдена все та же — массовая вакцинация, а обещанное ускорение ее темпов на поверку оказывается не таким уж радикальным

По плану в первые 100 дней президентства Байдена должны быть вакцинированы 100 миллионов американцев, то есть по миллиону в день и это впечатляюще, говорят новые обитатели Белого дома. Они не уточняют, что почти на такие же показатели вакцинации Америка уже вышла как раз перед инаугурацией, в последние дни президентства Трампа.

Трамп тем временем самоизолировался в своем роскошном поместье Мар-а-Лаго. Папарацци засняли, как он приехал на поле играть в гольф уже в новом статусе экс-президента, но в неизменной красной кепке. В этот момент демократы в Конгрессе работали над тем, чтобы Трамп проиграл снова, и не просто по-крупному, а раз и навсегда. Импичмент может начаться после 13 февраля.

"Трамп совершил акт подстрекательства к мятежу. Как замечательно сказал президент Байден, стремясь к единству, мы должны это помнить. И только потому, что Трамп ушел, мы не должны говорить: "Делай что хочешь в последний месяц своего президентства безнаказанно", — заявила Нэнси Пелоси.

Пелоси говорила иносказательно, а вот если перевести ее дословно, то получится, что у Трампа, как в игре монополия, нет карточки “Бесплатно освободитесь из тюрьмы”. Метафора, но кажется нужное демократам слово прозвучало. Еще 20 января республиканский лидер сенатского большинства, а теперь меньшинства Митч Макконнелл предложил дать адвокатам Трампа две недели на ознакомление с делом. Защищать его будет юрист из Южной Каролины Бутч Бауэрс. Он работал с избирательным штабом Маккейна во время выборов 2008-го, а также сотрудничал с бывшим постпредом при ООН Никки Хейли.

Но шансы на утверждение импичмента пока не высоки — у демократов в Сенате перевес всего в один голос. Нужны голоса еще 17 республиканцев, но пока против Трампа готовы проголосовать только шесть из них. Сенаторы-демократы на одном экс-президенте останавливаться не собираются. Они обвинили двух коллег-республиканцев, Джоша Хоули и Теда Круза, в подстрекательстве к новому штурму Капитолия и требуют начать расследование.

Параллельно в Нью-Йорке более сорока юристов подписали письмо с требованием лишить бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани лицензии. Якобы он распространял дезинформацию — убеждал общественность, что выборы были сфальсифицированы.

Байдена тем временем обвиняют в подмене базовых понятий в области гендерной и сексуальной идентичности человека. Под знаменами борьбы с дискриминацией он подписал указ, который обязывает принимать в женские спортивные команды трансгендерных старшеклассниц и студенток. То есть биологически рожденные парни будут соревноваться с девушками. Сами трансгендеры считают, что все по-честному. То, что подобные нововведения могут привести к разрушению женского спорта, сторонников ультралиберального подхода не интересует. Байден пришел объединять общество, в том числе через разрушение.