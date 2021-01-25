Республиканцы сравнили импичмент Трампу с бензином, подливаемым в огонь

Уже через семь часов в Сенат США доставят резолюцию об импичменте Трампу. Конгрессмены-демократы намерены сделать всё, чтобы бывший президент не вернулся в политику. А республиканцы, тем временем, открыто обвинили Байдена в предательстве интересов страны. Так они оценивают первые шаги нового главы государства, который, в частности, уже сегодня намерен подписать закон, разрешающий трансгендерам служить в армии США.

Со скорбными лицами процессия из 9 конгрессменов понесет сегодня статью о импичменте Трампа из нижней палаты в верхнюю.

Всё как было ровно год назад. Что само по себе беспрецедентно – за короткий срок это уже вторая попытка похоронить политическое будущее Трампа.

"Все хотят оставить позади эту ужасную главу американской истории, но если замести всё под ковёр, это не исцелит нас. Единственный способ залечить раны – это заставить Трампа ответить перед законом и суд предоставляет такую возможность", – заявил Чак Шумер, сенатор Конгресса США от Демократической партии.

Чтобы импичмент состоялся, демократам надо привлечь на свою сторону 17 республиканцев.

Первые перебежчики уже есть. Свое "да", похоже, готов сказать бывший кандидат в президенты сенатор-мормон Митт Ромни. Он давно не скрывает, что испытывает к Трампу личную неприязнь. А тут такой случай.

"То, что вменяется, то что мы видели, это был призыв к восстанию. И это безусловно является основанием для импичмента", – заявил он.

Многие республиканцы считают неконституционной саму процедуру отрешения человека от должности, которую он уже покинул.

"Я считаю, что суд – глупость, это контрпродуктивно. У нас в стране уже пылает огонь и этот суд равносилен тому, чтобы просто взять и плеснуть бензина в этот огонь. Для нашей страны будет очень плохо, если суд снова всколыхнет события штурма Капитолия", – подчеркнул Марко Рубио, сенатор Конгресса США от Республиканской партии.

Вновь на западе страны дикие беспорядки. В городе Такома, неподалеку от Сиэттла, полицейский, окруженный толпой стритрейсеров, нажал на газ, сбил на своем внедорожнике несколько человек, а одного переехал. Несколько человек были ранены. После чего в Такоме высадился десант ультралевых антифа из Портленда. И протесты против полицейского насилия быстро переросли в столкновения.

Правоохранительные органы в свою очередь продолжают изучать кадры штурма Капитолия и искать захватчиков.

Юный помощник ФБР 18-летний Гай Реффит, который накануне сдал агентам своего отца, впервые появился перед камерами из неизвестного убежища и заявил, что все правильно сделал.

"Я бы сказал ему "прости", хоть и не считаю, что я поставил его в эту ситуацию. Но всё равно чувствую вину. – Вы бы сделали это снова? – Да, я бы сделал это снова", – сообщил он.

Свои понятия о справедливости и принципах у спикера Нэнси Пелоси. Сейчас она решительно осуждает захват Конгресса сторонниками Трампа, но вот в 2011-м так же решительно поддержала штурм местного Капитолия в штате Висконсин.

Тогда, выломав двери и разбив окна, тысячи ворвались в заксобрание штата, чтобы помешать голосованию.

"Я поддерживаю студентов и рабочих Висконсина. Впечатляющее впечатление демократии в действии. Сегодня Республиканская партия показала свою истинную цель – подорвать права рабочих. Я продолжаю выступать в солидарности с профсоюзами Висконсина", – написала она тогда в своем блоге в Twitter.

А племянница Трампа Мэри Трамп может и не меняет взгляды, но решила на шестом десятке изменить фамилию. По ее словам, не хочется ассоциироваться с таким дядей как Дональд Трамп.

По-новому пошла жизнь и в Белом доме. Там теперь слышится собачий лай – после Трампа, у которого вообще не было животных, в резиденции теперь живут собаки Байдена по кличке Чемп и Мейджор.

Новые советники обживаются в кабинетах. В непосредственной близости от Белого дома в Блэр Хаусе пока поселилась вице-президент Камалла Харис. Журналистам представилась ее пресс-секретарь Симоне Сандерс.

"Президент и вице-президент сделают всё, чтобы помочь американцам во время пандемии получить финансовую помощь – в рамках плана спасения, о котором мы еще будем много говорить. Ой ребят, всё, холодно, я пошла", – заявила она.

Сам Байден же обрисовал перспективы борьбы с ковид в США на несколько месяцев: "прежде чем станет лучше, будет хуже".

А вот с мерами безопасности оказывается будет примерно так же. До инаугурации многие отмечали как подурнела столица при Трампе из-за заборов, теперь говорят, что при Байдене на время импичмента могут остаться и военные – 5 тысяч человек.