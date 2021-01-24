Комбинация против Трампа и усугубление раскола Байденом

Едва в Вашингтоне отгремел праздничный салют, как в Сиэтле и Портленде начали рваться гранаты со слезоточивым газом, очередями полетели резиновые пули. Пока одни полицейские оттесняли толпу, другие одевали наручники на арестованных. Протестующих против инаугурации Байдена рассеивали всеми возможными средствами. В руках у одного из стражей порядка была еще и специальная дымовая пушка, за секунды улицу заволокло едким газом.

Вопреки нагнетаемым страхам беспорядки устроили не трамписты, а члены левых группировок, анархисты и "Антифа". Погромщики напали на штаб-квартиру демократов в Орегоне, оставив за собой горы битого стекла и надписи: "Мы хотим мести, Байден не наш президент". Для ультралевых он почти такой же чужак, как и Трамп, хотя к этим группировкам демократы относятся куда благосклоннее, чем к радикалам из противоположного правого лагеря. А потому в эфире либерально настроенных телеканалов об этих нападениях анархистов упоминали лишь вскользь.

Во время инаугурации президента Байдена телеканалы неоднократно напоминали американцам об ужасном насилии со стороны сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий. Но в мгновение ока агрессивные левые вышли на улицы, спровоцировав беспорядки как минимум в двух городах, и протестуют" против избрания Байдена, а телеканалам все равно. Три вещательные сети ABC, NBC и CBS вместе взятые посвятили сюжету в прямом эфире менее минуты.

Новые кадры нападения на Конгресс распространили накануне инаугурации. И мало кто сомневался, кого Байден имел в виду, когда со ступеней Капитолия призвал бороться с террористами на американской земле: "Мы должны противостоять политическому экстремизму, пропаганде превосходства белых, внутреннему терроризму, и мы победим".

Война предполагает – как говорят в Пентагоне – сопутствующие потери. При Байдене ими могут стать миллионы американцев, опасаются консерваторы. Все, кто не поддерживает ультралиберальную повестку.

Словно знамена победившей в битве стороны перед Белым домом висят флаги ЛГБТ и красно-черно-зеленый панафриканский стяг с надписью "Жизни черных имеют значение". С легкостью эта группа сторонников Трампа подхватила и словосочетание "домашние террористы", которое в политический лексикон ввел как раз новый президент. А значит, с ними – никаких переговоров. Дошло до того, что бывший глава ЦРУ Джон Бреннан, по сути, сравнил захвативших Капитолий американцев с иностранными боевиками.

"Я с нетерпением жду, когда члены команды Байдена с лазерной точностью начнут выявлять у нас тех, кто похож на повстанческие движения за рубежом. Они прорастают у нас в разных частях страны, набирают силу. В дьявольский союз объединились религиозные экстремисты, деспоты, фашисты, фанатики, расисты, националисты и даже либертарианцы", – заявил Бреннан.

Один из предлагаемых методов борьбы – усиление внутренней слежки за американцами. И под подозрение могут попасть многие.

"Объявлена война сторонникам превосходства белой расы. Но кого считать таковыми? Вы будете удивлены, насколько широким стало это понятие. Агентство Bloomberg называет расистским памятником стену на нашей южной границе, поэтому вы не можете поддерживать идею ее строительства. В армии США есть целая инструкция. В ней написано: если человек отмечают День Колумба, то это признак, что они сторонники идеи превосходства белых. И, конечно, теперь все, кто голосовал за Трампа, – расисты", – говорит Такер Карлсон, ведущий Fox News.

От сотрудничества с бывшим президентом отказываются банки, юридические компании. Говорят, что отворачиваются и миллиардеры, соседи по вилле Мар-а-Лаго, которые собираются выйти из элитного гольф-клуба бывшего президента. Красную кепку, которой Трамп все еще верен, носить уже не просто не модно, а опасно. Все, конечно, слышали, как Байден призывал остановить эту "негражданскую войну", вот только пока его слова – уверены сторонники Трампа – расходятся с делом.

"Первое, что демократы могли бы сделать, – призвать главу Тwitter Джека Дорси разблокировать аккаунт Трампа и его сторонников. Это был бы хороший шаг к примирению. И, конечно, Байден мог бы остановить процесс импичмента. Но он этого не сделает", – сказали сторонники Трампа.

Демократы настроены окончательно похоронить надежды Трампа на возвращение в политику. Двухступенчатая комбинация. Сначала импичмент в Сенате, процедура которого должна начаться 8 февраля, затем принятие специального закона, который запретит ему снова баллотироваться в президенты.

В ответ в нижней палате конгрессвумэн от республиканцев Марджори Тейлор Грин предложила с первых же дней объявить импичмент Байдену. Решение символическое – шансов на утверждение резолюции никаких. Правда и у демократов с импичментом Трампу в Сенате далеко не все гладко – нужно привлечь на свою сторону голоса 17 республиканцев. Пока по слухам согласились лишь шестеро. А некоторые вообще поражены этой диковинной процедурой – отстранение президента от должности, которую он уже оставил.

Сомнения в честности президентской гонки по-прежнему сильны. По опросам, почти четверть населения полагает, что выборы были так или иначе сфальсифицированы. Только теперь за эти вредные мысли можно и поплатиться, как это случилось с известный в США бизнесменом, основателем компании "Моя подушка" Майком Линделлом. Он продолжал публично высказывать сомнения в честности выборов, за что некоторые крупные ритейлеры выбросили подушки Линделла из своих торговых сетей.

Основные же телесети в день инаугурации расстилались перед Байденом. Критического отношения времен Трампа у СМИ как ни бывало. Метафор и художественных преувеличений в тот день было немало. Но вот Вашингтон на время инаугурации пришлось передавать в руки военных. Как добро должно быть с кулаками, по мысли организаторов инаугурации, так и демократия должна быть со штурмовыми винтовками, трехметровыми заборами и километрами колючей проволоки. Конструкции, говорят, временные, вот только стена внутри общества, кажется, становится все выше и капитальнее.

Усугубляет раскол и повестка, которую Байден начал претворять в жизнь с первых дней президентства. К примеру, теперь государственные американские школы будут обязаны принимать в женские спортивные команды школьниц и студенток-трансгендеров, то есть биологически рожденные как парни будут соревноваться с девушками.

На фоне потерянного большинства в Сенате, возможного импичмента и вообще всего происходящего в стране консерваторам – сторонникам Трампа остается лишь воздеть руки к небу.