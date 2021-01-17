Трамп открестился от трампистов, cancel culture набирает обороты

Картинок со всей этой беготней весь год, уличными погромами, где отличались сторонники Байдена, и силовым захватом Капитолия трампистами, от которых сам Трамп открестился, введенными в Вашингтон войсками и беспределом в сетях мало, чтобы понять глубину сущности трансформации, которую переживают Соединенные Штаты Америки. Главное в ней, на мой взгляд, – это то самое культурное явление, которое по-английски называется cancel culture, а на русский принято переводить как "культура отмены". Перевод, на мой взгляд, не совсем точный. Во всяком случае он не дает представления о том, что реально за явлением стоит. Куда точнее и понятнее нам, если перевести cancel culture как "культура ликвидации", ведь ликвидировано и все еще ликвидируют сейчас в Америке очень многое и многих.

Про памятники историческим личностям мы уже не раз говорили. Про деятелей кино тоже: от Харви Вайнштейна и Кевина Спейси до Джонни Деппа. Их ликвидировали – нет таких героев сегодня в американском кино.

Ликвидированы и киношедевры прошлого: от "Унесенных ветром" до вестернов с Клинтом Иствудом. Они осуждены и официально позорны в современном понимании американской культуры.

Сейчас публика упражняется в ликвидации Дональда Трампа в ролях-камео. Раньше, когда Трамп еще не ушел в политику и был любимчиком Голливуда, его часто приглашали сыграть самого себя. Так, все помнят Трампа в "Один дома-2".

Сейчас активисты Сети упражняются, с наслаждением отрезая Трампу голову и подставляя к его узнаваемому пальто другие. Ликвидация. Цель – превратить Трампа в изгоя.

А ведь раньше на обложке глянца Дональд Трамп ошеломляюще появлялся как будущий президент США. Сейчас Трамп в Голливуде ликвидирован. Его никогда не будут снимать. А если образ Трампа там когда-то и появится, то лишь как испепеляющая пародия.

Трампа, впрочем, ликвидируют не только в Голливуде. Ликвидировать его демократы планируют и как политического лидера – с пожизненным запретом на право выставлять свою кандидатуру на выборах в будущем. Впрочем, ничего личного. И сейчас не о политике.

Ликвидируются даже слова. В начале года Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, по которой в парламенте ликвидируются слова "он" и "она". То есть отменяется пол как таковой. Упоминание пола запрещается... В той же резолюции конгрессменам нельзя произносить: "сын, дочь, брат, сестра, дядя, тетя, двоюродный брат, двоюродная сестра, племянник, племянница, муж, жена, тесть, свекор, теща, свекровь, зять, сноха, шурин, золовка, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, сводный брат, сводная сестра, единокровный брат, единокровная сестра, внук и внучка".

Отец или мать превращаются просто в родителя, брат или сестра – в сиблингов, а внук или внучка – в ребенка детей. А бабушка отныне – лишь родитель родителя. Мое мнение: это шаг к ликвидации семьи, ведь многообразие эмоций в ней и сама семейная теплота- это результат общих усилий пап, мам, дочерей и сыновей, бабушек и дедушек. А с ликвидацией этих всем понятных ролей в семье все становится куда более плоским. И, согласитесь, странно, что в Америке, которая всегда гордилась тем, что человек в ней – индивидуум, личность, сейчас законодательно становится более плоским, со стертой самоидентификацией даже в семье. А ведь как корабль назовешь, так он и поплывет.

Впрочем, новый словарь для конгрессменов – лишь отражение реального тренда и ценностей, которые навязывает новая агрессивная культура. Среди черных в Америке две трети детей рождаются вне брака, что уже норма. А если так, то зачем эти слова про семью?

И если уж культура ликвидации на подъеме, а самое немодное сейчас в Штатах – это быть белым цисгендерным мужчиной, то почему бы вслед за полом не отменить и цвет? Отменим белый и отменим черный! Зачем эти различия? Заодно отменим полутона. Тогда уж не придется спорить, сколь отбелили на обложке февральского номера модного Vogue кожу Камалы Харрис, а то сейчас это прямо целая проблема, мол, вышла недостаточно черна. Подозрительно.

Впрочем, пойдем дальше. Уже отменили слово "толстый". Вместо него – "бодипозитив". Тогда уж и слово "тонкий" отменяем. А еще слово "короткий". Ведь ассоциативно "короткий" может обидеть кого-то из мужчин и причинить боль. Впрочем, извините, какие мужчины? Обидеть какой-то гендер. Даже простите, что пользуемся пока грамматическим родом – мужским и женским. Но, понимая, что и это временно, осмелимся продолжить. Отменяем быстрый и медленный, высокий и низкий, еще треугольный и квадратный. И где остановится? Отменяем оценки в вузах и школах и меняем представления об успехе. Наконец, неминуемо подойдем к ликвидации добра и зла.

Если кто-то думает, что это бред, то нет. Более ста лет назад революционная Россия встала на путь ликвидации всего и испила этот революционный эксперимент до дна – со всем возможным самопожертвованием. Под флагом справедливости и во имя светлого будущего понятия добра и зла столь изменились, что добром официально стало все, что приближало к новому строю – коммунизму. Расстрелы и массовые репрессии – та самая культура ликвидации – тоже официально превратились в добро.

Современная сancel culture – "культура ликвидации" – ведет Америку как раз в этом направлении, в сторону репрессий и тоталитарного государства. Да, это разрушение старой Америки, но и создание новой и тоже мощной, быть может, даже более опасной для планеты. Ведь предостережения Джорджа Оруэлла, когда война – это мир, свобода – это рабство, а незнание сила, разве не видим, как сбываются они на новом витке? И всегда считалось, что это, мол, про нас, про СССР, а сегодня, оказалось, что про них.

"Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру", – писал Оруэлл.