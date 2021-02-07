Байден занялся здоровьем, а Сенат – импичментом Трампа

Американские конгрессмены требуют, чтобы администрация Байдена снесла металлические заграждения у Капитолия. И отправила, наконец, нацгвардейцев по домам. Сам же Байден во время уикэнда поправляет здоровье, пока страна готовится к одному из любимых событий – финалу Супербоула.

"Американская экономика и сфера здравоохранения хромают", – с болью говорит Джо Байден, который от дел государственных вынужден отвлекаться на собственное здоровье.

День посвятил поездке в клинику к ортопеду – на снимок ноги, которую повредил в конце ноября. Врач обнадежил: процесс восстановления идет нормально. Обрадованный Байден спешит подбодрить простых американцев.

В рамках спецпрограммы по регулярному общению с гражданами, созвонился с жительницей Калифорнии, потерявшей работу во время пандемии. Обещал реанимировать малый бизнес и победить коронавирус.

"У нас есть план, как предоставить людям срочную помощь. Малый бизнес должен возродиться. И еще: мы добьемся своей цели, чтобы в ближайшие сто дней прививку от COVID-19 в США сделали сто миллионов человек".

Накануне в эфире CBS вышло интервью Байдена. Где он много говорил по наболевшей теме: его отношение к Дональду Трампу. Поведение предшественника он назвал "неуравновешенным". Заявил, что Трампа нельзя допускать к брифингам разведки, поскольку он якобы может цитирую "что-нибудь сболтнуть". Касаемо импичмента сам Байден не выступает за него открыто. Но посыл сенаторам ясен.

"Знаете, я боролся на выборах изо всех сил, поскольку Трамп не подходит на роль президента. Я с ужасом наблюдал за тем, что видели все остальные, – те события, когда группа людей вторглась в Конгресс США. Но я сейчас не в Сенате. Я предоставляю Сенату возможность самому принять решение по поводу импичмента Трампа".

Заседание по этому процессу назначено на 9 февраля. Сенат намерен рассмотреть импичмент бывшего президента задним числом. Демократы обвиняют его в подстрекательстве к несанкционированной акции на Капитолийском холме в начале января. Сам Трамп никаких показаний давать не собирается. И вообще, по словам его старшего советника, счастлив жить без Белого дома и соцсетей.

А новая администрация продолжает серию задержаний и активизирует сбор данных о возможных экстремистских атаках. Конгрессмены уже выразили беспокойство: не пора ли отправить нацгвардейцев по домам, убрать металлический забор у здания Капитолия и перестать прятаться от общественности?

Несмотря на напряжнную обстановку, в Тампе в ночь на 8 февраля состоится финал Супербоула, где определится чемпион Национальной футбольной лиги США. Меры безопасности в городе усиленные. Антивирусные тоже. Смотреть игру болельщикам разрешено только дома, никаких баров. Трибуны заполнят лишь на треть. Бесплатные билеты на стадион получили медработники, сделавшие себе прививку от COVID-19. По прогнозам, у этого Супербоула будет меньше всего зрителей в истории. Однако сам факт того, что в условиях пандемии игра состоится, американские власти считают победой.