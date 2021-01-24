Заявления Байдена звучат все тревожнее

Президент США Джо Байден заявляет, что не ожидает улучшения ситуации с пандемией в ближайшие месяцы. Его администрации пытается решить ряд проблем, а речи главы государства с каждым днем звучат все тревожнее.

"Моя цель – чтобы в первые сто дней моего президентства прививки от коронавируса сделали сто миллионов американцев. Но в ближайшее время наша лучшая защита – это маски. Так говорят эксперты. Жестокая правда заключается в том, что в ближайшие несколько месяцев ситуация будет становиться только хуже", – завил Байден.

Именно пандемия обрушила рейтинг доверия к Трампу, отдав ключи от овального кабинета Джозефу Байдену. Теперь,это больно признавать новой администрации, но коронавирус похоже не планировал уходить вслед за 45-м президентом. Что впрочем не мешает в отсутствие более эффективных мер продолжать обвинять последнего в личной ответственности за унесенные вирусом жизни.

"Я не получаю удовольствия от ситуаций, когда противоречишь президенту. На самом деле не чувствуешь, что можешь что-либо сказать, и у этого не будет последствий. Сама мысль, что ты можешь выйти сюда и говорить о том, что знаешь. О доказательствах, о науке. И знать, что этого будет достаточно, пусть наука говорит за себя сама. Это действительно своего рода чувство свободы", – говорит главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Впрочем, чувство свободы может оказаться мнимым. По данным NYT, разведывательное управление Пентагона без ордера и суда получала данные о местоположении и перемещении американских граждан и иностранцев. Вступивший в должность главы военного ведомства генерал Остин Ллойд ситуацию пока не прокомментировал, но зато успел обсудить с британским коллегой Россию и Китай. Лондон на связи. Первым европейским лидером, кого президент США удостоил своим звонком, стал Борис Джонсон. Диалог сложился теплым и дружелюбным, даже вопреки тому что из овального кабинета с приходом Байден исчез бюст Уинстона Черчилля. Политики обсуждали широкий круг тем, включая российскую и китайскую угрозы.

Угрозу все еще видят и внутри страны. Охота на ведьм продолжается. Сенаторы, поддерживающие тех, кто 6 января вышел на мирный протест и не принимал участие в беспорядках, вынуждены публично раскаиваться. Фотографии участников штурма Капитолия горят на электронных панелях автобусных остановок Вашингтона вместо рекламы. Впрочем, ловить всех ФБР видимо не планируют. "Вашингтон пост" со ссылкой на источник уверяет: предъявление обвинений всем участникам мятежа, а это более 700 человек, может перегрузить судебную систему.

Однако сторонники Трампа не прочь добавить работы судам США. Один из участников штурма Капитолия, техасский юрист Пол Дэвис вместе с представителям консервативных групп Техаса подал иск с требованием ввести в стране status quo, отдав правление временному правительству в ожидании возвращения Короля. Под королем имеется в виду Трамп. Современную политическую картину Штатов истцы сравнивают с фэнтезийном миром Толкиена и государством Гондор, где узурпирующие власть приспешники темного владыки Сарумана не оставляли местным жителям никакой надежды на демократию до возвращения из изгнания истинного правителя Арагорна.

Эта аналогия применима, поскольку сейчас в Вашингтоне, округ Колумбия, находится группа людей, называющих себя президентом, вице-президентом и Конгрессом. Но они не имеют законных претензий на управление американским народом.

Американский народ как никогда расколот. И воссоединить его – задача и правда из области фантастики. Для соблюдения безопасности 7000 бойцов нацгвардии оставят для охраны столицы до начала февраля, но и после этого армия не покинет Вашингтон, минимум 5000 военных останутся здесь до середины марта.