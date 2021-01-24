Байден утвердил национальную стратегию борьбы с пандемией

Семь тысяч военных останутся в Вашингтоне как минимум до середины марта, передает телеканал "Россия 24". Власти опасаются, что в американской столице могут возобновиться массовые беспорядки.

Тем временем, новый президент США заявил, что считает главной проблемой Штатов коронавирус COVID-19. Джо Байден утвердил национальную стратегию по борьбе с пандемией.

"Моя цель – чтобы в первые сто дней моего президентства прививки от коронавируса сделали сто миллионов американцев, – заявил он. – Но в ближайшее время наша лучшая защита – это маски. Так говорят эксперты. Жестокая правда заключается в том, что в ближайшие несколько месяцев ситуация будет становиться только хуже".