Первым делом Байден избавился от "кнопки для колы"

Джо Байден подписал сразу десять указов о борьбе с пандемией, в том числе ужесточил правила въезда в США. Его администрация, тем временем, намерена способствовать работе американских СМИ в Москве. Правда, почти во всех других вопросах придерживается антироссийской риторики.

Еще и двух дней не прошло, а от Трампа здесь и следа не осталось. Светлый ковер заменили темно-синим, шторы повесили те, что были здесь при Билле Клинтоне, тоже насыщенно желтые, но на тон темней. Исчез со стены и портрет президента Эндрю Джексона, вместо него – семейные фотографии Байдена. Зачистить Овальный кабинет от наследия 45-го президента несложно, но едва ли с той же легкостью удастся решить и оставшиеся после него проблемы.

"Наш план начинается с проведения агрессивной, безопасной и эффективной программы вакцинации населения. Мы поставили перед собой задачу применить 100 миллионов доз в наши первые 100 дней правления. Сегодня – первый день. И это – один из самых больших операционных вызовов для нашей команды. Но правда заключается в том, что пройдет еще много времени до того, как мы привьем от коронавируса большую часть нашего населения. Поэтому мы должны одновременно принять меры, сдерживающие рост распространения заболевания. В частности, мы попросим всех американцев носить маску повсеместно – в течение предстоящих 100 дней", – заявил Джозеф Байден.

Но не маской единой: в планах администрации – расширить и усовершенствовать программу тестирования, ввести обязательный карантин для прибывших из-за рубежа, правда, даже эти меры не уберегут от новых потерь. К концу февраля, по прогнозам Центра по контролю и профилактике заболеваний США, общее количество смертей от коронавируса в стране достигнет полумиллиона. То есть, за месяц Америка потеряет еще 100 000 граждан. Неудивительно, но в этом демократы уже успели обвинить Трампа. Мол, у него не было плана вакцинации. Сам же Трамп от мира большой политики далек, как никогда за последние 4 года. В полутора тысячах километрах от американской столицы он беззаботно играет в гольф в своем поместье во Флориде.

Однако игра, похоже, складывается не в его пользу. На импичменте бывшему президенту настаивают даже те, кто еще совсем недавно требовал пересмотра результатов выборов.

"Я направил предлагаемый график первой фазы предстоящего процесса по импичменту лидеру демократического большинства Чаку Шумеру, и я с нетерпением жду продолжения обсуждений с ним этого вопроса", – сообщил сенатор Митч Макконнел, представитель меньшинства в палате представителей.

Сенат работает в штатном режиме. Коридоры Капитолия, еще пару дней назад ставшие ночлегом для тысяч солдат национальной гвардии, сегодня опустели. Впрочем, военнослужащие не покинули столицу – их просто переселили в близлежащий гараж с одной электрической розеткой и двумя туалетными кабинками. Необходимость в красивой картинке отпала, а вот в охране сохранилась. Новая администрация все еще видит угрозу, как внутри страны, так и за ее пределами. Первые сутки правления Байдена не обошлись без упоминания России. Сначала о планах 46-го президента продлить договор СНВ-3 со ссылкой на источники заявила газета "Вашингтон пост", позже это подтвердила и пресс секретарь Белого дома Джен Псаки.

Я могу подтвердить, что США хотят продлить СНВ-3 на 5 лет. Такая возможность предусмотрена соглашением. Это в интересах национальной безопасности США. И это очень важно на фоне напряженных отношений с Россией. Этот договор должен обеспечить стратегический баланс между нашими странами.

Срок действия договора, заключенного Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, должен истечь в начале февраля. Еще в прошлом году Москва выступала с предложением о его продлении, но тогда вразумительного ответа не получила. Это единственный двусторонней документ, который все еще действует между Россией и США . Впрочем, и его, судя по летним заявлением Виктории Нуланд, ныне готовящейся вступить в должность заместителя госсекретаря, Штаты хотели бы использовать для давления на Москву. Да и источники, приближенные к Байдену, заявляют: президент не намерен перезапускать отношения с Россией и уже готовит пакет санкций.

В Овальном кабинете от своего предшественника Байден оставил лишь рабочий стол. Еженедельник Time на своей новой обложке изобразил его сплошь заваленным документами, оставшимися от Трампа. Намек на необходимость решать проблемы, созданные бывшим президентом. За первые сутки Байден смог решить только одну, убрав со стола "кнопку для вызова диетической колы".