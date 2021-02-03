Две недели президентства Байдена: что происходит в США

Мигрантов больше не будут разлучать с детьми, а вакцины станут доступны всем группам населения. Джо Байден подписал законы, с которыми, судя по реакции, согласны не все американцы. Например,18-кратная обладательница Большого шлема, бывшая теннисистка Мартина Навратилова раскритиковала указ президента разрешить трансгендерам играть за женские команды. Это, по мнению спортсменки, тот случай, когда силы будут не равны.

Антиковидные инициативы президента, по мнению американских СМИ, подрывают так называемые "аптечные охотники" за вакцинами. Они часами стоят в очереди в обычных городских аптеках, дожидаясь "лишних", так и не отправленных в больницы доз, а затем выкладывают схему пока еще законного "обмана очереди" в TikTok. Впрочем, пробайденовские СМИ предпочитают такие нюансы игнорировать. В эти минуты они транслируют совсем другие кадры.

Новая американская администрация продолжает расправляться с наследием предшественников. Накануне от людей Трампа буквально вычищали Пентагон. Министерство обороны официально подтвердило, что уволены сотни назначенцев бывшего президента. Вновь назначенное командование опасалось, что советники предыдущего призыва будут им советовать не то, что нужно.

У Джозефа Байдена с армией с первых дней не заладилось. То солдат, защищающих Капитолий, разместили в гараже на голом полу, теперь вот пресс-секретарь Джен Псаки опять наговорила лишнего. Она то ли решила отшутиться, то ли не поняла вопрос о космических войсках.

— Принял ли президент решение о сохранении наших космических войск?

— Это самолет сегодняшнего дня. Интересный вопрос, я с удовольствием уточню у нашего контактного лица от Space Force. Правда, я не знаю, кто это.

Бывшие и действующие военные оскорбились. В Конгрессе призвали Псаки извиниться за то, что подшучивает над новым родом американских вооруженных сил. А вот президент Байден настолько уверен в защищенности страны, что вновь назначенному министру внутренней безопасности предрек легкую работу. Алехандро Майоркас стал первым латиноамериканцем на этом посту, но его утверждение на должность не было гладким. Он еле-еле получил нужное количество голосов.

Новая администрация от американских медиа получает сплошь лестные отзывы. Потока критики, который с первых минут обрушился на Трампа, нет и в помине. Преданные зрители юмористических шоу заметили, как искусно комики обходят стороной Джозефа Байдена, хотя над его предшественником потешались в дежурном ежедневном режиме.

"У них сейчас связаны руки. Так проявляется лицемерие. Они сделали семь тысяч выпусков о том, что Трамп идиот, а к нынешней администрации даже не прикасались. Наверное, стоит сделать хотя бы один выпуск, чтобы не выглядеть настолько лицемерно".

Трамп тем временем готовится к процессу по импичменту. Ему предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу. Наслушавшись президентских речей, толпа пошла штурмовать Капитолий. Ответ адвокатов Трампа пришел в Конгресс на 14 листах. Клиент говорил, потому что свобода слова определена Конституцией. Также отмечается, что у сената Соединенных Штатов нет полномочий для того, чтобы выносить решение по делу 45 президента. Он больше не занимает официальной должности, которой его можно было бы лишить.

"Если бы дела обстояли так, то любой президент, чьи полномочия заканчиваются, может совершать преступления и уходить от ответственности. Команда юристов Трампа пытается дистанцировать его от беспорядков в Капитолии 6 января. Они заявляют, что когда Трамп призывал своих сторонников сражаться изо всех сил, то он имел в виду решать проблемы, связанные с неправильным подсчетом голосов, а не вступать в столкновения", — заявили в эфире CNN.

Церемонии прощания под куполом Капитолия редкость — так в последний путь провожают высокопоставленных политиков, но сейчас особый случай. Погиб защитник Конгресса, полицейский Брайан Сикник. Проститься с ним приехала даже президентская чета.

Полицейский Сикник стал одной из пяти жертв атаки на Капитолий. Остальные погибшие — демонстранты. Как например Эшли Бэббит, ветеран вооруженных сил США, награжденная несколькими медалями за службу в Ираке и Афганистане. Ее застрелили 6 января при штурме, но до сих пор нет никаких данных о ее похоронах. На них точно не будет воинских почестей.