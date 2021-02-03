Взялась за старое: Псаки перепутала Космические силы США и президентский самолет

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки запуталась во время ответа на вопрос, принимал ли президент США Джо Байден какие-либо решения относительно Space Force.

"Ух ты. Space Force. Это сегодняшний самолет", — ответила пресс-секретарь. Однако на самом деле это Космические силы США. Издание Politico считает, что она перепутала Space Force с президентским самолетом Air Force One. Псаки сказала, что вопрос интересный, и она уточнит информацию у контактного лица Белого дома. Она не знает, кто это, но постарается выяснить.

Член палаты представителей Майк Рождерс призвал Псаки извиниться, так как своей шуткой она преуменьшает значение целого рода вооруженных сил. Позже Псаки разместила в Twitter пост, в котором она поддержала сотрудников Космических сил и добавила, что их всегда будут рады услышать в Белом доме.

Джен Псаки неоднократно становилась объектом критики и пародий, еще когда была пресс-секретарем в администрации Барака Обамы. Она путала Ирак и Иран, рассказывала о транспортировке газа из Западной Европы через Украину в Россию и угрожала отправить американский флот к берегам Белоруссии.