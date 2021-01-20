Первый брифинг Псаки при Байдене пройдет в 3 ночи по Москве

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки проведет брифинг в первый день на посту избранного президента США Джо Байдена.

Как передает РИА Новости, пресс-конференция состоится 21 января и пройдет в прямом эфире.

42-летняя Псаки в 2013-2015 годах была официальным представителем американского Госдепартамента в период правления президента США Барака Обамы, а в 2015-2017 годах трудилась его пресс-секретарем.

Она покинула Белый дом в связи с победой республиканца Дональда Трампа и вновь была назначена пресс-секретарем в ноябре 2020 года Байденом, который, как и Барак, является представителем Демократической партии США.