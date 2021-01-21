Возвращение Псаки: пресс-секретарь будет добиваться доверия к Белому дому

Джен Псаки, вернувшаяся к должности пресс-секретаря президента США, рассказала, что на своем посту займется восстановлением доверия к Белому дому. Это ежедневный труд, главная тема для пресс-конференций и для всего Белого дома, отметила она.

Одна из важнейших задач – возвращение транспарентности и правды в зал для брифингов, приводит мнение Псаки РИА Новости. Об этом Псаки говорила с Байденом, когда он предложил ей вновь занять пост пресс-секретаря.

Джен Псаки исполняла обязанности пресс-секретаря при Бараке Обаме. С 2013 года она стала официальным представителем госдепа, а затем – руководителем по связям с общественностью в Белом доме. После победы Трампа в 2017 году Псаки покинула свой пост. 29 ноября 2020 года Байден назначил ее своим пресс-секретарем.

Псаки известна рядом курьезных и скандальных высказываний и выходок. Так, однажды она вышла на брифинг в одном сапоге. Известны ее заявления о том, что Архангельская область граничит с Украиной, а также то, что она понятия не имеет, что такое "электоральная карусель" и связывает это понятие с детским развлечением.