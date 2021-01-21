Псаки рассказала, кому из мировых лидеров Байден позвонит в первую очередь

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, каким будет первый международный звонок нового президента США Джо Байдена. ОН собирается поговорить с премьером Канады Джастином Трюдо. Это касается отношений с Оттавой, а также блокировки строительства Keystone XL, указ о которой ранее подписал Байден.

Псаки отметила, что пока не имеет информации о возможных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Она также сказала, что Байден намерен переговорить "с партнерами и союзниками".

Джен Псаки, проведшая свой первый брифинг при новом президенте, отметила также, что не хочет общаться с президентом предыдущим, Дональдом Трампом.