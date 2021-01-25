В Белом доме не знают, когда Байден поговорит с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что пока неизвестно, когда состоится телефонный разговор Джозефа Байдена с Владимиром Путиным. При этом американский президент "снимает трубку" и общается с рядом иностранных коллег.

Псаки обратила внимание на то, что у Байдена уже запланированы звонки на предстоящие дни. Об их содержании она сообщит тогда, когда произойдут телефонные разговоры. При этом о возможном звонке между Путиным и Байденом пока нет информации. Об этом Псаки заявила во время брифинга.

Новоизбранный президент официально вступил в должность 20 января. Всего за несколько дней Джозеф Байден уже успел подписать ряд законов.