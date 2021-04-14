Блинкен: Байден хочет встретиться с Путиным в "предстоящие недели"

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что Джозеф Байден предложил Владимиру Путину встретиться "в предстоящие недели".

Блинкен отметил, что Белый дом предпочитает "стабильные и предсказуемые" отношения с Москвой. Это требует открытых линий коммуникации, чтобы можно было вести ясный диалог о "взглядах, политике, наших возражениях против действий России", – приводит слова Блинкена РИА Новости. "Это вы и видели вчера", – сказал госсекретарь, напомнив, что Байден позвонил Путину и предложил ему встречу.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 13 апреля по инициативе американской стороны. Президент США предложил провести российско-американский саммит. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, торопиться с ответом на это предложение Москва не будет. По его словам, очень важно, чтобы инициативы и слова про необходимость диалога коррелировались с реальными делами.