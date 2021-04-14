Меркель и Байден обсудили требования к России

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден поговорили по телефону. Во время разговора они обсудили Россию, Украину и вывод войск из Афганистана. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В разговоре Меркель и Байден указали на то, что от России нужно потребовать сократить военное присутствие на границе с Украиной, сообщает ТАСС. Это необходимо для деэскалации ситуации, отметили политики.

Также Байден и Меркель поговорили о выводе войск из Афганистана и дальнейших шагах относительно присутствия военных НАТО. Канцлер и президент отметили важность тесной координации и сотрудничества.

Ранее американский президент объявил об окончании самой длительной для США войны. Речь идет о выводе войск из Афганистана. К миссии приступят 1 мая.