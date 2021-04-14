Байден объявил об окончании самой долгой войны для США

США выполнили свою миссию в Афганистане и приступят с 1 мая к упорядоченному выводу американского контингента.

Как передает "Интерфакс", об этом заявил американский президент Джозеф Байден.

По его словам, пришла пора завершить самую длительную войну для Соединенных Штатов.

Байден предостерег боевиков организации "Талибан" (запрещена в РФ) от нападений на американских военнослужащих и пообещал официальному Кабулу, что Вашингтон будет поддерживать власти страны.

США ввели свои войска в Афганистан около 20 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года, потеряв за два десятилетия более 2,4 тысяч своих солдат и офицеров убитыми.