Президент США Джо Байден объявил о выводе войск из Афганистана. Процедура начнется 1 мая. Завершить ее планируют до 11 сентября текущего года.

В Белом доме сообщили, что у США достаточно средств, которые позволят предотвратить подъем "Аль-Каида" (запрещена в России) с выводом войск. Невзирая на предпринятое решение, Вашингтон сохранит потенциал в регионе для борьбы с терроризмом.

Джо Байден считает, что слишком быстрый вывод войск из Афганистана представил бы угрозу для США, потому все завершится не раньше 11 сентября.

Белый дом обращает внимание на следующее: если талибы предпримут какие-либо атаки, они встретят мощный ответ.