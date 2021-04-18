Америка покидает Афганистан: что будет дальше

Америка покидает Афганистан. Джо Байден обещал, что армия уйдет оттуда до 11 сентября: "Я пришел к выводу о том, что пора завершить самую долгую войну в нашей истории и настало время американским войскам вернуться домой. Мы выйдем из Афганистана до 20-й годовщины терактов 11 сентября".

Глава Пентагона Ллойд Остин добавил, что у США сменились приоритеты, а с миссией в Афганистане американские войска справились, ведь Америка принесла Афганистану, по словам Ллойда Остина, "прогресс в сфере экономики, гражданского общества и политики".

Насколько это действительно так и каковы реальные итоги 20-летнего пребывания военных США в Афганистане?

За последние двадцать лет каждый американский президент обещал вывести войска из Афганистана. Обещал Буш, который начал войну. Обещал Обама, он даже Нобелевскую премию мира получил авансом и потом ввел дополнительный контингент. Обещал Трамп. Теперь пришла очередь Байдена. Вывести войска предполагается к 11 сентября, символической дате, от которой можно начинать отсчет войны.

Спустя несколько часов после случившегося Агентство национальной безопасности США заявило, что перехвачено несколько сообщений. Из них следует: организатор атаки – международный террорист Усама бен Ладен, который укрывается в Афганистане. В это время практически вся страна находится под контролем движения "Талибан" (запрещено в РФ).

И тут, конечно, не лишне поднять большой исторический пласт. И вспомнить, что Усама Бен Ладен в 80-е сам воевал в Афганистане против советских войск. Тогда ЦРУ помогало ему деньгами и оружием. В 1988 году он создал террористическую организацию "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и объявил джихад теперь уже Америке. Да и талибы выросли не без помощи США.

Крайние исламисты, в основном этнические пуштуны, они победили в гражданской войне в Афганистане, что началась между бандами моджахедов, после вывода советских войск. Талибы закрыли все школы для девушек, женщинам почти не позволялось выходить из дома. "Талибан" запретил все мыслимые развлечения, включая музыку, телевидение, видео, карты, воздушных змеев и большинство игр и спортивных состязаний. Однако американцев в 90-е талибы вполне устраивали.

Но радикалы вовсе не собирались быть комфортными для Америки, и таким образом, уже к концу 90-х талибский Афганистан рассматривался Пентагоном как возможная точка для вторжения.

7 октября 2001 года, через три недели после терактов, США начали военную операцию в Афганистане. Ее поддержала военная коалиция, военные из 50 стран: Германия, Канада, Италия. Австралия, Польша, Сингапур, Новая Зеландия, даже Эстония отправила контингент.

Мы, репортеры "Вестей", своими глазами видели, как это начиналось. И в те дни, несмотря победные реляции вашингтонских официальных лиц, конечно, всем было ясно: никакой победы не случилось. Война тут надолго, американцы еще не поняли, с чем столкнулись.

Две англо-афганские войны, советско-афганская война, показали, что воевать в Афганистане неимоверно трудно, контролировать территорию еще труднее и афганцам плевать на техническое превосходство противника.

Русский разведчик XIX века генерал Николай Гродеков писал еще в 1882 году: "На Афганистан надо смотреть, скорее, как на федерацию, чем как на нечто органически целое. Кабульское правительство может заключать договоры с иностранными державами, а народ будет действовать по-своему. Афганцы, храбрый воинственный народ, всегда были того мнения, что им никаких союзников не надо, что они сами справятся со всяким врагом".

Американцами также пришлось в этом убедить довольно быстро. Воевать против них стали не только талибы, но и бывшие союзники-моджахеды. С лета 2002 года американцы и страны коалиции, которые поддержали вторжение, несут серьезные потери. А жертвы среди мирных афганцев исчисляются на сегодня десятками тысяч. При этом ни о каком полном контроле территории речи даже не идет.

Вашингтону пришлось учитывать этот фактор. Начались переговоры с "Талибаном", им даже позволили открыть посольство в Катаре, несмотря на протесты афганского правительства. И сейчас-то переговоры о выводе войск ведут не только с официальным Кабулом, но и с талибами. А куда деться, если под их контролем половина страны?

В 2016 году мы встречались в Кабуле с бывшим президентом страны Хамидом Карзаем. Он считался политиком проамериканским, талибы несколько раз пытались его убить, убили нескольких его родственников. Однако в интервью нам Карзай сказал весьма неожиданные слова.

- Кто, по вашему мнению, стоит за организацией терактов 11 сентября? Верите ли вы, что, скажем, "Талибан" был действительно причастен к их подготовке?

- Я могу с уверенностью сказать, что ни Талибан, ни какая-либо другая афганская организация не имеют никакого отношения к этим терактам. Трагедия для Нью-Йорка, Вашингтона, для всей Америки стала трагедией и для нас, – подчеркнул Карзай. – Но я могу сказать наверняка, что Афганистан стал жертвой всех обстоятельств.

На самом деле вторжение США в Афганистан не было прямым ответом на события 11 сентября. Еще за неделю до атаки – 4 сентября 2001 года – на стол президента США Джорджа Буша положили подготовленный в августе министром обороны страны Дональдом Рамсфелдом проект грядущей военной операции.

Контроль над Афганистаном – это контроль над потенциальными экономическими связями. Американская база в Баграме позволяет контролировать воздушное пространство Ирана, Пакистана, Индии, частично Китая и Азии до границ России. Оттуда же ведется электронная разведка. Для США именно Афганистан стал местом, где была обкатана тактика применения частных военных компаний. Частных разведывательных компаний.

"Эти организации – основной источник нестабильности, незащищенности, массовой коррупции в размере миллиардов долларов", – сказал Карзай.

Афганская война – а потом и воны в Ираке, кстати – обеспечила заказами целые сектора американской экономики. А что дала война Афганистану, кроме десятков тысяч жертв среди мирного населения? Взрывной рост производства героина. За двадцать лет – примерно на 1400%. Не такой уж секрет, что производство и продажу героина отчасти контролирует ЦРУ, а вырученные деньги идут на новые тайные операции.

В Афганистан с 2017 года из Сирии перебираются недобитые боевики ИГИЛ (запрещено в РФ). Страна раздроблена, обнищала. В стране чудовищная коррупция. И все это – результат американского присутствия.

"Сами афганцы не могут решить между собой, в каком государстве хотя они жить, в унитарном или федеральном. До тех пор, пока области будут настаивать на автономии, не наступит такое хорошее время для самих афганцев, чтобы создавать страну хорошей, цветущей, преуспевающей", – сказал Петр Гончаров, эксперт-афганист.

Если действительно Байден сдержит обещание, то выведут ли все войска? Или, как в Ираке: как бы вывели, но оставили многотысячный контингент для охраны посольства? А он позволит и базу Баграм сохранить, и некий контроль над территорией.

Если и правда к 11 сентября войска покинут Афганистан, куда пойдет страна? Смогут ли договориться талибы и официальный Кабул о чем-либо? Или снова все рухнет в хаос гражданской войны?

"В Афганистане вооруженные силы вместе с полицией, с силами безопасности в 4 раза превосходят по численности талибских боевиков. Это говорит о том, что качество этих вооруженных сил, которые создавала Америка вместе с НАТО, настолько низко, что они проигрывают эту войну. Вот о чем говорит. Поэтому задержатся они или уйдут, это уже не меняет итоговый результат. Нас беспокоит не то, что они останутся или уйдут, нас интересует продолжение мирного процесса", – заявил Замир Кабулов, спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД России.

У Москвы вроде бы контакты с талибами налажены, они приезжают на переговоры по афганскому урегулированию. Но это нестабильные партнеры, прямо сказать. Да и с Вашингтоном у них есть контакты, что, кстати, не помешало недавно американцам обвинить талибов в том, что они убивают американских военных за вознаграждение от русской разведки.

Многие политики в Афганистане по-прежнему Россию считают важным партнером. Однако Афганистан интересен многим: и Пакистану, и Ирану, и Китаю, и Индии. Даже Турция имеет свои планы. Так что, возможно, мы сейчас на пороге нового витка геополитического противостояния за позиции в Южной Азии.