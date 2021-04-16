Вывод войск из Афганистана: американцы оставляют после себя выжженную землю

Начнут первого мая, а завершат в течение нескольких месяцев. Это приблизительные сроки вывода войск из Афганистана, которые сегодня озвучил Североатлантический альянс.

Впрочем, солдаты и офицеры главной страны блока – Соединённых Штатов – должны уложиться до конкретной даты. 11 сентября – двадцатая годовщина терактов в Америке: именно те атаки, как все помнят, и стали поводом для вторжения в Афганистан. Ну и вот теперь Джо Байден уверяет, что Пентагон готов вернуть военных домой, поскольку они выполнили свою миссию.

Аналогичная точка зрения, очевидно, и у НАТО. Дескать, контингент в Исламской Республике больше не нужен: верят в "верховенство закона, самостоятельную борьбу Кабула с террористами, политическое урегулирование и мирный процесс". Правда, здесь надо уточнить, что звучит подобное далеко не впервые.

Те же американцы анонсировали вывод войск неоднократно: делал это и Барак Обама, и Дональд Трамп. Да и в любом случае, даже если на этот раз не соврут, миротворческий пафос Вашингтона едва ли уместен.

Примерно 140 миллиардов долларов на страну с населением 37 миллионов человек. Такую сумму американские власти за годы войны потратили на восстановление Афганистана. Если пересчитать на нынешние цены, выходит даже больше, чем Вашингтон вложил в развитие послевоенной Европы в рамках плана Маршалла. Но цветущим садом Кабул так и не стал, не говоря уже о других городах. А взрывной рост за последние 20 лет был только по одному показателю – производству опиума. На Афганистан приходится более 80 процентов мировых объемов этого наркотика.

"Американцы, пожалуй, афганцам ничего не оставят. Ну, разросшиеся маковые поля, но это не совсем та инфраструктура, которой стоит гордиться. Что они еще рассказывают – вот мы открываем новые школы. Но это не те школы, к которым мы привыкли в нашем понимании, которые строили советские специалисты – с отоплением. Нет. Это обычные быстровозводимые конструкции", – поясняет Андрей Медведев, журналист ВГТРК.

Афганистан стал прачечной, через которую деньги отмывали не только местные чиновники, но и сами американцы. В Белом доме даже назначили генерального инспектора, который должен был следить за расходом многомиллиардного бюджета. На откатах попадались сотрудники Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию. Но на что никогда деньги не жалели, так это на дороги. Их, правда, строили в первую очередь для себя.

"За 20 лет они что-то построили. Нельзя говорить, что вообще ничего. И Кабул переменился, и крупные города переменились, но в основном даже шутка есть у американских военных, что мы строим дороги, чтобы наши танки могли лучше ездить по Афганистану", – рассказывает Георгий Асатрян, кандидат исторических наук, эксперт РСМД.

При этом Афганистан до сих пор пользуется инфраструктурой, построенной советскими рабочими. До 50-х годов страна была полуфеодальной и даже не могла прокормить себя. Но благодаря поддержке Москвы, здесь появилось без малого полторы сотни крупных объектов инфраструктуры: тысячи километров горных дорог, плотины, нефтебазы, заводы, а созданная советскими специалистами система орошения помогла победить голод.

"Построили два советских микрорайона. Это пятиэтажки, в которых все до сих пор функционирует, работает, люди там живут. И люди, простые люди-афганцы они очень благодарны", – отмечает Андрей Кузнецов, первый заместитель председателя российского Союза ветеранов Афганистана.

А еще Политехнический университет, домостроительный комбинат, речной порт. Советский Союз строил и аэропорты, в том числе в Баграме. Для американцев этот город имеет большое значение, ведь там они тоже построили крупнейший объект, и конечно, для себя. В Баграме у американских ВВС – крупнейшая авиабаза в стране, и ее они точно сохранят, даже если войска все-таки выведут.

"Туда было вколочено такое количество денег, такая инфраструктура. Там и авиационная разведка, и электронная разведка, что вряд ли они оттуда уйдут. Введут какие-то частные военные компании, и будет это выглядеть, якобы, как охрана посольства", – уверен Андрей Медведев, журналист ВГТРК.

43 миллиона долларов за автозаправку, которую можно было построить за 500 тысяч. 16 транспортных самолетов, на которые потратили почти 500 миллионов, но отправили на металлолом. И миллиарды, ушедшие на борьбу с производством наркотиков, которое все равно каждый год только растет. Почему спустили бюджет, на который в Афганистане действительно можно было построить новую реальность – в Америке расследуют, но не сказать, что очень активно. Похоже, несмотря на огромные вложения, американцы и не собирались менять жизнь афганцев к лучшему. Ломать – не строить.