Постпред Украины при ООН: мы заинтересованы в контактах США и России

Киев заинтересован в контактах между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявил украинский постпред при ООН Сергей Кислица. Если таких контактов между США и Россией не будет, то ситуация будет тупиковой.

Так Сергей Кислица прокомментировал телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина 13 апреля 2021 года, сообщает ТАСС. Джо Байден предложил Путину встречу на нейтральной территории. Она может состояться в начале лета. Кроме того, президент США подтвердил приглашение Путина на международный Климатический саммит, который 22-23 апреля 2021 года пройдет в онлайн-формате. На него приглашены лидеры четырех десятков стран, включая Россию и Китай.

Также Путин и Байден обсудили ситуацию вокруг Украины. Президент США высказал свои опасения относительно передвижения российских войск у украинской границы. При этом Москва ответила, что деэскалация ситуации на Украине возможно только при отказе Киева от провокационных действий. Путин повторил Байдену принципы урегулирования в Донбассе, которые закреплены в Минских соглашениях.

После разговора с Владимиром Путиным Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана. Он заявил, что за 20 лет Пентагон достиг поставленных перед ним целей. Администрация Трампа планировала вывести войска из Афганистана к 1 мая 2021 года, но администрация Байдена продлила срок вывода войск до 11 сентября 2021 года.

"Мы с НАТО вместе вошли в Афганистан, теперь пришло время вернуть наши войска домой", – заметил американский госсекретарь Энтони Блинкен.