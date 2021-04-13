Косачев: Байден заинтересован в скорейшей встрече с Путиным

Инициатива президента США Джозефа Байдена о проведении встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в третьей стране говорит о серьезности намерений американского лидера и его заинтересованности в том, чтобы не затягивать с этим вопросом.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом рассказал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, комментируя телефонный разговор двух президентов.

Сенатор подчеркнул, что Вашингтону ясно, что достичь превосходства над Москвой в военной сфере невозможно, а значит, Белому дому придется возвращаться к прежним договоренностям с Кремлем.

Косачев предположил, что Путин и Байден обсудят прежде всего вопросы контроля над вооружениями. Например, возможную реанимацию Договора об открытом небе, а также соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

13 апреля лидеры РФ и США пообщались по телефону, при этом разговор был инициирован американской стороной. Они обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений, обменялись мнениями по украинской тематике, а также выразили готовность продолжать диалог по всем важнейшим вопросам мировой повестки.

Байден подтвердил приглашение Путину принять участие в Климатическом саммите, который состоится с 22 по 23 апреля в режиме видеоконференции.