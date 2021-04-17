Пушков объяснил желание Байдена встретиться с Путиным

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение президента США Джо Байдена провести двусторонний саммит с Россией. В своем Telegram-канале он написал, что Байден, вероятно, опасается ухудшения ситуации вокруг Донбасса и перехода ее в новый военный конфликт, в котором США не смогут воевать на стороне Украины. И повторение вооруженного конфликта стало бы сильным ударом по позициям США, чего Байден стремится избежать.

По словам Пушкова, у этой инициативы по проведению саммита есть три причины. Первая связана с эскалацией конфликта в Донбассе, последствия которого могут отразиться и на позициях Вашингтона. Также Байден осознает уязвимость страны перед новейшими российскими вооружениями. И третья причина — американский лидер видит во встрече с Путиным возможность вернуть Россию в "мировое сообщество". Хотя ранее в России не раз заявляли, что не заинтересованы в формате G8.

Ранее Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу на нейтральной территории в ближайшие недели.