Пушков прокомментировал возможность переговоров президентов России и США

Возможность телефонных переговоров американского лидера и президента России Владимира Путина прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

"Намек ясен и даже слишком. Должен ли Путин звонить Байдену первым? Нужно ли быть выше условностей? И в Вашингтоне, и в Москве прекрасно понимают, что в политике условностей не бывает — важно все", — пишет Пушков в своем Telegram.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки заявила ранее, что не в состоянии пока предсказать какие-либо переговоры, но Байден, снимает трубку, общается с иностранными лидерами, передает РИА Новости.

По словам Пушкова, особую важность эти условности приобрели из-за настроя, с которым новый президент пришел в Белый дом, и его высказываний о России как о "враге США".