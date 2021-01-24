Восторги поутихли: у США и Европы не будет нового медового месяца

Итоги американских выборов очень волновали многих за океаном. За четыре года Трамп успел серьезно испортить отношения со многими лидерами Евросоюза и партнерами США по НАТО. На приход Байдена возлагались большие надежды. В Европе Байдена так ждали, что многие главы государств бросились поздравлять его с победой на выборах, не дожидаясь соблюдения никаких официальных процедур, просто после оглашения предварительных результатов в СМИ. Так чего теперь ждет Европа от нового президента США?

Переезд Джо Байдена в Белый дом, или, вернее сказать, изгнание оттуда Дональда Трампа, вызвал в Брюсселе приступ эйфории: светоч демократии снова воссиял, и теперь все должно быть, как прежде. И даже лучше.

"Соединенные Штаты вернулись, а Европа готова воссоединиться со старым и надежным партнером, чтобы вдохнуть новую жизнь в наш заветный альянс", – заявила Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии.

Первый шаги Байдена, кажется, оправдывают надежды: США возвращаются в соглашение по климату, в планах – иранская ядерная сделка и продление СНВ-3. Но первоначальные восторги, с которыми старые европейские демократии встретили результаты выборов в Америке, ко времени инаугурации поутихли: во-первых, возникли сомнения, что США смогут быстро восстановить свое дееспособность в качестве лидера западного мира.

"Взгляд на США показывает, что эта европейская способность действовать сейчас более актуальна, чем любая другая. США будут поглощены самим собой в течение многих лет, и их роль как защитника либеральных ценностей угасает", – считает министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Это угасание, начавшееся еще при Трампе, властями некоторых европейских стран было воспринято как сигнал к действию: можно почти все, и за это ничего не будет

"Для многих стран ЕС Трамп был далеко не таким плохим, как для Германии и большинства "старых" членов ЕС. Правые популистские лидеры в Венгрии и Словении испытывают сильную идеологическую привязанность к Трампу, и такие страны, как Польша и Литва, чувствуют большую поддержку с его стороны, нежели чем со стороны Обамы, в защите своих интересов", – пишет Welt.

Польша – яркий пример. Правящие там националисты, которые при Трампе вдруг почувствовали себя неприкасаемыми, ограничили свободу слова, независимость судов и права ЛГБТ. И сейчас у Варшавы нет больших причин радоваться и на всякий случай приходится напоминать, как важна Польша для обслуживания национальных интересов США в Европе.

"Мы ищем новые средства для новых интерконнекторов, для коммуникационной инфраструктуры, для энергетики. Это очень важные проекты, важные и для США, так как они проходят на восточном фланге НАТО", – отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Упомянутые Моравецким интерконнекторы должны соединить построенный на Балтике терминал по приемке американского сжиженного газа с европейской трубопроводной сетью. Польша уже видит себя новым энергетическим хабом, в который она должна превратиться после того, как США остановят "Северный поток-2". Эти планы администрации Трампа остаются в силе и при Байдене. Новый госсекретарь Блинкин – эксперт: в 1987 году защитил диссертацию по теме энергетического сотрудничества СССР и западной Европы.

"В идеальном мире, в котором мы, к сожалению, не живем, мы бы действовали очень быстро вместе с нашими союзниками в Европе. Мы постараемся убедить их остановить этот проект. Но если у нас не получится, то будем рассматривать другие способы решения проблемы", – сказал Блинкин.

Собственно, это одна из главных причин, не позволяющих Берлину в полной мере порадоваться изгнанию Трампа. "Северный поток-2" и дальше останется главным раздражителем в германо-американских отношениях. Продолжение санкций непременно последует.

Еще одним поводом для беспокойства часть европейских политиков посчитала возвращение на руководящий пост Виктории Нуланд, той самой, которая, служа в администрации Обамы, раздавала печенье на Майдане и в телефонном разговоре с послом США в Киеве Пайетом посылала Евросоюз, говоря по-русски, на три буквы. Во внимание также принимается и то, что процессы евроинтеграции и демократизации Украины сопровождаются рядом серьезных вопросов. Лично к Байдену.

"Он должен дать ответы, как он использовал свое политическое влияние, чтобы помочь своему сыну и, возможно, улучшить свое собственное финансовое положение в Украине", – отметил Питер Шиярто, министр иностранных дел Венгрии.

Речь идет о связях сына президента США Хантера Байдена с украинской газодобывающей компанией "Бурисма", от которой в течение полутора лет фирма Байдена-младшего получала подозрительные финансовые переводы. А попытка генерального прокурора Украины Шокина возбудить дело о коррупции под давлением Байдена-старшего закончилась отставкой. Прокурора.

Впрочем, в большей степени европейцев беспокоит непредсказуемость действий новой администрации на украинском направлении – угроза очередного витка санкционной спирали в отношениях с Россией, которую до сих пор оплачивает Европа, а не США. Мюнхенский институт экономических исследований сообщил о серьезном ущербе, нанесенном немецкому машино- и автомобилестроению, химии и электротехнической отрасли торговыми ограничениями. При этом никто не дает гарантии, что Байден закончит те тарифные войны, которые в отношении немецких экспортеров затеял его предшественник.

"Экономическая политика может остаться неуютной и при Байдене. Он уже выступил за введение штрафного налога на компании, перемещающие рабочие места за границу, и потребовал buy аmerican. Одной из первых мер, которая может быть принята при Байдене, является отказ от решения Трампа о смягчении норм выбросов. Это повлияет на немецких автопроизводителей, таких как Volkswagen, Daimler или BMW", – пишет Spiegel.

Предыдущая вашингтонская администрация была предельно жесткой в отношении Старой Европы. Это привело к радикальным изменениям во взглядах на трансатлантические взаимоотношения у всей, даже либеральной, американской элиты. Дружбу и союзничество можно не дарить, а продавать, чем администрация Байдена и займется.

Нового медового месяца в отношениях США с Европой не будет – большинство немецких СМИ оценивает ситуацию вполне трезво. Да, есть надежда на более-менее равноправное партнерство, но за ней чувствуется еще что-то. Наверное, это страх перед возможным разочарованием.