"Это важный момент для Америки": мировые лидеры поздравляют Байдена с инаугурацией

Мировые лидеры спешат поздравить Джо Байдена и Камалу Харрис со вступлением в должность. Генсек ООН и глава Всемирной организации здравоохранения не скрывают радость от возвращения США в Парижское соглашение по климату. Это первое распоряжение Байдена. Западная пресса тем временем обсуждает, что оставил после себя Трамп.

"Американские горки" позади. Так на испанском телевидении провожали Трампа и встречали Байдена. Журналисты не спорят: Трамп в США, да и в мире – фигура неоднозначная. Его в равной степени любят и ненавидят. Четыре года его президентства оставили свое наследие – трампизм, от которого Байдену будет не просто избавиться.

"Это культ, который, по-моему, мы никогда не наблюдали в американской политике и который никуда не денется. Страна очень-очень расколота", – отмечает корреспондент AP Global Media Services Филип Кроутер.

Даже американская пресса не скрывает – их политическая система прогнила насквозь. Именно так сложившуюся ситуацию описывают в журнале Foreign Affairs. Ставка на аутсайдера не сыграла, признают политологи. Трампу не удалось кардинально изменить систему. Раскол усугубился, и Байдену этого не исправить.

Международный проект Project Syndicate констатирует: теперь Америка – новый центр глобальной нестабильности. Вступление Байдена в должность этого не изменит. Насилие и внутренний терроризм останутся главными проблемами США.

В выражениях не стесняются австрийские СМИ – говорят о том, что досталось 46-му президенту США.

"Джо Байден унаследовал страну, стоящую на коленях, нацию, которая, по его же словам, втянута в нецивилизованную войну. Его цель – исцелить разрушенную землю", – говорит ведущий AuBC Сан Грант.

Западные лидеры тем временем спешат поздравить нового американского президента. Ангела Меркель инаугурацию Байдена и Харрис назвала торжеством демократии. Эммануэль Макрон заявил, что 20 января 2021 года – знаменательный день. Он рад, что Штаты вновь вернулись в Парижское соглашение по климату. Готов вместе с главным союзником защищать планету. Не только от природных катаклизмов ранее Макрон попросил Байдена усилить военное присутствие США на территории Пятой республики. Королева Елизавета II, в отличие от британского премьера, лично поздравила Джо Байдена, по старой традиции направив письмо в Белый дом.

"Это фантастика для Америки. Это шаг вперед для страны. Она пережила непростой период. И для нас, и для Америки это важный момент", – подчеркивает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что именно его страна победила Трампа. Смену власти в США он называет триумфом для латиноамериканских стран. И ищет пути установления новых отношений с Соединенными Штатами.

"Сегодня, 20 января, ушел Дональд Трамп. Ушел, ушел, ушел. Мы его победили. Это победа Венесуэлы. Он ушел один-одинешенек… Это наш триумф", – заявляет президент Венесуэлы Николас Мадуро.

В Париже поспешили в прямом смысле избавиться от Трампа. Восковую фигуру 45-го президента США, не успела начаться инаугурация, отправили на склад.

Но Дональд Трамп еще может вернуться. И не раз услышать артиллерийские залпы, которыми накануне его провожали. Через четыре года республиканец, если ему действительно не вынесут импичмент, может баллотироваться повторно. И шансы на переизбрание есть, если не подведет система подсчета голосов.

Пока же Дональд Трамп будет отдыхать на берегу Атлантического океана в своем поместье Мар-о-Лаго. Улетая из Белого дома, он распорядился об одном – охране. Еще полгода всех его пятерых детей будут оберегать агенты Секретной службы США.