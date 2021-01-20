Победа демократии и минута молчания: главное из речи Байдена

Президент США Джо Байден обратился к американцам с торжественной речью. Новоизбранный глава государства заявил, что демократия одержала верх, а дата его инаугурации — это день истории, надежды, обновления и решимости. Прямую трансляцию события вела медиаплатформа "Смотрим".

Байден призвал жителей США забыть о разногласиях. По его словам, единство — это путь вперед. Президент отметил, что сейчас в американском обществе нет мира. Люди пребывают в хаосе, погружены в войну как с вирусом, так и друг другом. Джозеф Байден призвал граждан бороться с этим и заявил, что хочет сплотить страну.

Новоизбранный руководитель государства обратил внимание на то, что Америка, возможно, входит в один из самых смертоносных и жестких периодов. Связано это с пандемией коронавируса. Глава государства обратил внимание на то, что в Штатах многие потеряли работу, сотни тысяч бизнесов закрылись. Теперь многое предстоит восстановить, построить и оздоровить.

Джозеф Байден пообещал во время своего президентства одержать победу над экстремизмом, насилием, расизмом и терроризмом. Также он заверил, что будет работать со всем миром над решением актуальных проблем. По словам Байдена, при нем США восстановят отношения с союзниками.

Во время выступления американский лидер упомянул и права женщин, отмечая, что Камала Харрис стала очередным вице-президентом.

Свою инаугурационную речь новый лидер Штатов прервал минутой молчания в память о жертвах пандемии. Он отметил, что речь идет о более чем 400 тысячах умерших.

Если зайти на сайт Белого дома, то можно увидеть, что на нем уже изменился дизайн.

Бывший президент США Дональд Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена. Поражение далось ему нелегко.