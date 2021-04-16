Байден предложил Путину "мостик"

В Белом доме считают, что встреча президентов России и США может стать "мостиком" для того, чтобы Москва вернулась во многие сферы мирового сообщества. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

Джо Байден предполагает, что сейчас существует "Группа семи", а не "Группа восьми". По мнению американского президента, в интересах России принять предложение о встрече, сообщает "Интерфакс".

Псаки обратила внимание на то, что Белый дом пока не получил информацию о том, какие ответные действия готовит Москва на санкции Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Джо Байден предложил Владимиру Путину провести встречу на территории третьей страны. В скором времени США ввели санкции против России.