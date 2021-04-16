СВР: Соединенные Штаты Америки подрывают международную стабильность

Новые американские санкции в отношении России ведут к разрушению международной стабильности. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Он назвал это недружественным и непродуманным шагом. По словам Нарышкина, отношения великих держав – России и США – во многом определяют уровень международной стабильности и безопасности.

"Этот шаг – это вклад в разрушение международной стабильности, это очевидно", – подчеркнул Нарышкин.

Как сообщает "Интерфакс", все обвинения США в адрес СВР он назвал проявлением нечестной конкуренции со стороны американских спецслужб.

Накануне Джо Байден объявил о введении новых санкций в отношении России. Они запрещают американским компаниям покупать российские долговые обязательства. За несколько дней до этого Байден предложил Путин встретиться в третьей стране.

Между тем Герман Греф считает, что санкции в отношении госдолга не повлияют на российскую экономику.